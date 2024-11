Grande Fratello, amicizia impossibile tra Helena Prestes e Shaila Gatta? La modella frena

News VIP

Helena Prestes riflette sulla possibilità di costruire un’amicizia sincera con Shaila Gatta dopo quanto successo con Lorenzo Spolverato, nella casa del Grande Fratello.

Nelle ultime ore, Shaila Gatta si è mostrata molto gelosa del rapporto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, che finalmente sono riusciti a parlare pacatamente dopo le discussioni feroci delle scorse settimane. La modella brasiliana si sfoga nella casa del Grande Fratello, riflettendo sul fatto che con l’ex Velina di Striscia la Notizia sarà molto difficile essere amiche, ecco perché.

Grande Fratello, Shaila gelosa di Lorenzo e Helena

La love story sbocciata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato durante la loro permanenza al Gran Hermano, ha provocato non pochi disordini nella casa del Grande Fratello. Da una parte abbiamo Javier Martinez, il cavalier cortese ferito nell’animo per la perdita dell’ex Velina di Striscia la Notizia che pensava aver definitivamente conquistato; dall’altra parte abbiamo Helena Prestes anch’essa delusa dalla situazione poiché coinvolta da Spolverato con il quale regna un vero rapporto di amore e odio. Dopo scontri intensi, Lorenzo e Helena sono riusciti ad avere un momento di pace, chiacchierando con una tisana alla mano di cinema e della situazione in generale, fatto che ha suscitato immediatamente la gelosia di Shaila.

La ballerina non si è nascosta dietro ad un dito e ha affrontato Spolverato, facendogli presente di essersi sentita messa da parte e di non riuscire a non essere gelosa del rapporto con una donna che, solo poche settimane prima, diceva di essere innamorata di lui. Una teoria che non ha falle ma che Lorenzo ha provato a ribaltare, suscitando ancora maggiormente la furia della sua neo-fidanzata. Nel frattempo, Prestes si è accorta della maretta e si è sentita tirata in causa, come ha raccontato a Pamela Petrarolo in salone. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, Helena e Shaila: amicizia impossibile

Shaila Gatta ha dichiarato di essere gelosa di Helena Prestes, per poi parlare anche con la modella del Grande Fratello e ribadire di non aver nulla contro di lei, ma di non aver gradito il comportamento di Lorenzo Spolverato. Pamela Petrarolo, poche ore dopo, si è avvicinata ad Helena per parlare della situazione, vedendola un po’ triste. La gieffina ha fatto notare come è stato bello vedere finalmente Helena e Lorenzo parlare senza sputarsi fuoco addosso, dato che tra loro sono più presenti gli scontri che gli incontri pacifici, e la brasiliana si è detta d’accordo. Unico nero? La reazione della Gatta.

“Perché una figura femminile non può essere amica di una figura maschile? Io e lui abbiamo sbagliato, dovevamo lasciare l’amicizia perché siamo amici. Io ho poche amiche donne, non so se lei posso essere amica. Io al posto suo mi sarei stata vicina, avrei dosato il peso delle scelte di Lorenzo. Adesso lei è gelosa, e questo mi sta qui anche quando lui viene a dirmi che lei è fragile. Io la falsità non la sopporto. Io poi in giro sento che do fastidio”.

Insomma, Prestes ci è rimasta molto male sentendosi accusata anche da altri inquilini, ma in particolare da Shaila, come una persona che cerca di minare la tranquillità della coppietta di questo anno. Ma sarà davvero così o la bella modella gioca di strategia? Senza dubbio al Gf tutto è lecito, in amore e in guerra.

