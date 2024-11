Grande Fratello, Amanda Lecciso svela cosa pensa di Federica Petagna e Alfonso D'Apice

News VIP

Al GF, Amanda Lecciso ha rivelato cosa pensa di Federica Petagna e della sua relazione con Alfonso D'Apice. Ecco cosa ha rivelato.

L'ingresso di Federica Petagna e Alfonso D'Apice all'interno della Casa del Grande Fratello ha suscitato molta curiosità tra gli inquilini del reality: la storia d'amore tra i due ex protagonisti di Temptation Island ha, infatti, attirato l'attenzione del pubblico e ha spinto gli autori del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini a invitarli come concorrenti del reality show. Presto, nella Casa, entrerà anche Stefano Tediosi, tentatore di Temptation con cui Federica avrebbe iniziato una storia. Al momento, contrariamente alle aspettative e al netto di qualche breve confronto, i due nuovi gieffini hanno dimostrato una certa serenità reciproca, come ha fatto notare a entrambi anche Amanda Lecciso.

GF, Amanda Lecciso dice la sua su Federica Petagna e Alfonso D'Apice: "Siete molto maturi"

Ritrovandosi in giardino a chiacchierare con i nuovi inquilini, Amanda Lecciso ha sottolineato che, dopo le clip di presentazione di entrambi e sapendo di alcuni retroscena della loro storia, non si aspettava da Federica e Alfonso un comportamento così pacato e sereno: "Non ci sono frecciatine, siete molto maturi" ha dichiarato la sorella di Loredana Lecciso.

Amanda, infatti, temeva che al loro primo incontro e dato che la loro storia era terminata da poco, i due ragazzi potessero serbare molto più rancore e invece si dimostrano molto rispettosi l'uno dell'altra. Anche Alfonso si è detto d'accordo e ha aggiunto che hanno vissuto tanti anni insieme e sono entrambe persone mature, perciò, sanno come comportarsi l'uno verso l'altro. Inoltre, ha proseguito D'Apice, il contesto del GF sta consentendo a tutti e due di potersi chiarire con maggiore tranquillità e riprendere discorsi e confronti che avevano lasciato in sospeso.

Quando Amanda e Federica si sono ritrovate da sole, la partenopea ha ammesso di sentirsi felice di vivere l'esperienza nella Casa, ma che la presenza di Alfonso è un'arma a doppio taglio: se da un lato è felice perché si sono confrontati, dall'altro sente che si riaprono vecchie ferite e anche nei loro confronti l'ex fidanzato non ha cambiato atteggiamento e tende a evitare discorsi sui quali non concorda con lei.

GF, Federica Petagna e Alfonso D'Apice a confronto

Nonostante Amanda Lecciso ne abbia elogiato la maturità, solo poche ore prima di questo confronto, tra Federica e Alfonso era scoppiata un'accesa lite. Ovviamente l'occasione è nata quando entrambi hanno iniziato a raccontare della loro storia d'amore e la partenopea ha accusato l'ex fidanzato di non aver mai difeso pubblicamente il loro rapporto e che agli occhi del pubblico lei è apparsa come la cattiva della storia.

Queste parole hanno provocato una forte reazione in Alfonso, che ha tirato in ballo Stefano Tediosi, dichiarando che forse la mancanza di protezione nei suoi confronti dipendeva dal comportamento dell'ex tentatore. La menzione del suo attuale fidanzato ha infiammato Federica, che ha ricordato ad Alfonso che è stato il suo comportamento dopo la fine del docu-reality sui sentimenti che ha scatenato gli haters nei suoi confronti.

Federica ha anche rimarcato che Alfonso continua a mantenere un comportamento possessivo con lei e non è un tratto che apprezza molto. La ragazza ha poi ribadito tutti i motivi che l'hanno spinta a chiudere con lui la storia d'amore e che vuole godersi da sola questa esperienza nella Casa.

