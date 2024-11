Grande Fratello, Amanda Lecciso rivela il segreto di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: ecco di cosa si tratta

News VIP

Con grande sorpresa di tutti, Amanda Lecciso vuota il sacco e spiffera il segreto di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: ecco cosa ha rivelato la concorrente nella Casa del Grande Fratello.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, Amanda Lecciso ha spiazzato tutti rivelando un retroscena inedito sul rapporto tra la modella Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Come reagiranno i diretti interessati?

La confessione di Amanda

Lorenzo Spolverato è finito nuovamente al centro delle polemiche. Il motivo? Il concorrente si è appartato nella casa con Giglio per chiedergli se sapesse qualcosa su lui ed Helena Prestes. Il comportamento ambiguo del milanese, come riportato da Biccy, ha fatto storcere il naso a molti fan della trasmissione, che hanno subito ipotizzato che i due si conoscessero già prima di partecipare al reality show di Canale 5.

A confermare le tesi dei fan ci ha pensato Amanda Lecciso, che ha spifferato il segreto di Lorenzo ed Helena. Parlando con Tommaso Franchi, anche lui al centro della bufera per aver violato più volte il regolamento del Gf, la gieffina ha affermato: "Se lui ed Helena si sono sentiti fuori? Sì!". Non solo. A smascherare i due è stata anche Shaila Gatta che ha rivelato che anche i due modelli si sarebbero lasciati andare sotto le coperte: "Che poi anche Lore ha fatto qualcosa sotto le coperte con lei. Chi me l’ha detto? Lui!". Quale sarà la verità? Ma soprattutto, perché nasconderlo?

Il segreto di Helena e Lorenzo

Tra i concorrenti al televoto questa settimana ci sono proprio Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. E questo, forse, spiega il motivo del comportamento assunto dalla sorella della nota Loredana che, con grande sorpresa di tutti, ha deciso di smascherare l'amico. La concorrente ha deciso di giocarsi tutte le sue carte ora che rischia l'eliminazione dal gioco?

Il pubblico di Canale 5 ha anche ricordato che, diverse settimane fa, Helena si era lasciata andare a uno sfogo con Jessica Morlacchi in cui, nonostante le accese discussioni e offese che si sono rivolti nella Casa, continuava a difendere Lorenzo: "Ci sono cose che non posso dire. Io so delle cose che ti voglio dire fuori. Qui non posso, ma quando saremo fuori ti dirò tutto. Ti racconterò tutto". Che cosa non può raccontare la modella davanti alle telecamere? Una cosa è certa: Alfonso Signorini farà di tutto per scoprirlo. L'appuntamento con i protagonisti del Grande Fratello è per martedì 19 novembre in prima serata su Canale 5.

