Grande Fratello, Amanda Lecciso risponde al commento di un hater sulla sua storia con Iago Garcia: "Triste pensare che..."

Dopo il GF, Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno intrapreso una storia d'amore: ecco come ha risposto la showgirl all'ennesimo commento negativo sulla sua relazione con l'attore spagnolo.

Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole, dopo settimane di rumors: i due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, avevano dimostrato di avere una certa complicità già nella Casa più spiata d'Italia, ma solo una volta che il programma era finito hanno seguito i loro sentimenti e sono diventati una coppia. Come molti personaggi del mondo dello spettacolo, tuttavia, la showgirl e l'attore spagnolo si sono anche attirati le antipatie di molti haters, che non hanno perso tempo a criticare la loro storia. Ecco come Amanda ha replicato a una di queste frecciatine.

GF, Amanda Lecciso e Iago Garcia sotto attacco: il commento di un hater

La simpatia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia è parsa evidente già quando i due erano ancora concorrenti del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, a causa dell'eliminazione dell'attore de Il Segreto, la loro conoscenza si era interrotta ed era proseguita a distanza di mesi, dopo il ripescaggio di Iago. Negli ultimi mesi nella Casa, però, i due gieffini si erano limitati a ritrovarsi come amici, senza però approfondire il loro legame. Tuttavia, una volta terminata l'esperienza del GF, le voci su una loro frequentazione in senso romantico si erano fatte molto insistenti e dopo le conferme di Stefania Orlando e Loredana Lecciso, alla fine, i due gieffini sono usciti allo scoperto.

Iago, a La Volta Buona, ha dichiarato di essere molto coinvolto da Amanda: "ll Grande Fratello non era il contesto giusto per un rapporto di coppia, almeno non per noi. Non era il contesto adatto a noi. Avevamo bisogno di più libertà, forse per la nostra età. E fuori ci stiamo vivendo meglio e adesso stiamo alla grande e questo rapporto è molto bello ed è sorprendente perché nessuno di noi due se l’aspettava".

La loro relazione, però, come molte di quelle che vedono protagonisti del mondo della tv, non è stata vista di buon occhio da molti haters, che hanno deciso di dire la loro e criticare aspramente la frequentazione della showgirl con l'attore. Infatti, su X, Amanda Lecciso si è trovata a dover replicare all'ennesimo attacco di un hater e ha condiviso il commento negativo ricevuto: "Non lottare, non funzionerà, cerca un vecchio ricco".

GF, ecco come Amanda Lecciso ha risposto alle critiche di un hater

Su X, Amanda ha deciso di replicare all'ennesimo commento di un hater, sfogandosi perché stanca di dover leggere simili affermazioni: "Ancora oggi ricevo questi messaggi da donne, di cui non conosco nulla, né età, né provenienza sociale o paese d'origine". Così ha esordito nel suo sfogo l'ex gieffina, sottolineando come spesso i primi commenti negativi arrivino proprio dalle donne, che si comportano da nemiche, invece che da alleate.

"Ma ormai, con i mezzi che abbiamo a disposizione dovrebbe cambiare poco. Triste dover ammettere che il peggior maschilismo arrivi proprio dalle donne!" ha concluso l'ex gieffina, sottolineando quanto sia avvilente dover leggere simili commenti da parte di utenti di cui non sa nulla.

