Grande Fratello, Amanda Lecciso delusa dal comportamento di alcuni gieffini: "Non mi aspetto nulla di nuovo" (VIDEO)

News VIP

Nella Casa del GF, le tensioni tra Amanda Lecciso e alcuni concorrenti non accennano a placarsi e la gieffina si è lasciata andare a uno sfogo contro alcuni degli inquilini. Ecco cosa ha dichiarato.

In attesa di scoprire cosa accadrà questa sera con la nuova puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5, nella Casa le continue tensioni tra Amanda Lecciso e alcuni gieffini sono diventate difficili da gestire. Nel corso di un confronto con Luca Calvani e Stefania Orlando, la gieffina si è detta delusa dal comportamento e dalle critiche di alcuni degli altri inquilini e si è lasciata andare a uno sfogo.

GF, Amanda Lecciso delusa dal comportamento di altri gieffini

In giardino, Luca Calvani ha chiesto ad Amanda Lecciso di raccontare cosa l'affliggesse: la gieffina, infatti, da qualche giorno sembra aver perso la sua allegria e solarità. Amanda ha ammesso di essere stanca di sentire i "borbottii" e le critiche che altri inquilini hanno rivolto contro di lei alle sue spalle. "Poco fa c'era un summit in sauna, con Lorenzo, Shaila...tutti che borbottavano" ha detto Luca, al quale si è affiancata anche Stefania Orlando.

La conduttrice ha dichiarato che è naturale che nel gioco del reality show nascano delle alleanze e coalizioni e che, nel caso di Lorenzo Spolverato, è naturale che il modello milanese sia diviso tra Amanda, con cui ha una bella amicizia, e Shaila, che è diventata la sua ragazza al GF: "Penso che lui volesse dire o stai dalla parte mia o allora sei contro di me. Questo è pur sempre un gioco a eliminazione" ha aggiunto Stefania. Ma Amanda non riesce a non essere delusa dal comportamento dell'amico, perché non capisce questa tendenza del modello a "polarizzare" i rapporti, ma Luca l'ha interrotta e rimproverata:

"Guarda che sei tu l'unica che non ha notato questo comportamento, lui è sempre così"

L'attore le ha consigliato di non chiudersi ulteriormente, perché è naturale che ci sia rimasta male, ma che può scegliere come reagire alle critiche, se essere superiore e distaccata e non rinunciare a raccontarsi e a mostrarsi per ciò che è davvero.

GF, Amanda a confronto con Luca e Stefania: "Non mi aspetto nulla di nuovo"

Amanda, pur comprendendo i discorsi di Luca e Stefania, non è sembrata serena e ha ammesso che la delusione per il comportamento degli altri gieffini, in particolare le critiche di Lorenzo Spolverato, l'hanno portata a stare sulla difensiva. Amanda Lecciso è chiara: non ha intenzione di cercare alcun confronto, perché è ben chiaro come Lorenzo si rapporterà con lei: "Non mi aspetto nulla di nuovo".

Stefania prova a spezzare una lancia in favore del modello, ricordando che è normale che cerchi il sostegno di coloro che gli sono più vicini, mentre Luca rincara la dose dichiarando che Amanda è l'unica a non aver mai voluto ammettere che Lorenzo è un abile stratega e giocatore. Ma la leccese ammette di essere delusa: nei suoi rapporti d'amicizia non ci sono strategie, ma ha sempre fatto tutto in maniera naturale e spontanea, seguendo ciò che sente.

Per risollevarla, Luca la invita a essere più leggera e a non prendere sul serio le critiche, trovando ancora una volta l'appoggio di Stefania Orlando, che le consiglia di non arrovellarsi troppo sulle critiche degli altri gieffini e concentrarsi per le prossime sfide. "Be light, che in inglese vuol dire sia sii luce sia sii leggera" conclude saggiamente Luca.

Scopri le ultime news su Grande Fratello