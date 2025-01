Grande Fratello, Amanda Lecciso cerca un confronto con Lorenzo Spolverato: "Basta frecciatine alle spalle..."

News VIP

Al GF, Amanda Lecciso ha cercato un confronto con Lorenzo Spolverato, chiedendogli di non ricorrere più a sotterfugi e frecciatine.

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, è apparso chiaro che Amanda Lecciso è nel mirino di alcune concorrenti, Maria Vittoria Minghetti, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta. La gieffina si è difesa in puntata dagli attacchi delle altre inquiline, dichiarando che se erano convinte di una certa idea su di lei, allora, che continuassero a pensare ciò che volevano. In queste ore, Amanda ha chiesto un confronto con un altro gieffino con cui ha avuto un rapporto di grande amicizia, ma con cui di recente ci sono stati diversi screzi: Lorenzo Spolverato.

GF, Amanda cerca un confronto con Lorenzo: "Basta frecciatine"

Dopo il confronto acceso con le quattro concorrenti in puntata, Amanda ha deciso di cercare un confronto con Lorenzo, con cui non sono mancate le frecciatine e le incomprensioni. La showgirl ha chiesto al modello di smetterla di lanciarsi frecciatine: "Se sono qui a parlarti, invece che a Mavi, c'è un motivo. Tu mi hai deluso, ma lei di più, però con te siamo sempre riusciti a parlare".

Lorenzo ha subito ribadito che lui, al contrario delle altre gieffine, non aveva bisogno di fare gruppo e che anche Amanda lo aveva deluso in più di un'occasione. Il modello, infatti, ha ammesso di essere rimasto deluso dall'avvicinamento di Amanda a Luca Calvani, con cui non c'è mai stata molta simpatia.

Amanda ha ribadito la sua richiesta di non lanciarsi più frecciatine reciproche, ma di comportarsi in maniera corretta, lasciando da parte il gioco: "Dobbiamo evitare, basta frecciatine, è sprezzante, siamo qui da quattro mesi, dagli altri le reggo le frecciatine, da te no".

GF, Amanda e Lorenzo si confrontano: pace fatta?

Anche se riluttante, Lorenzo ha accettato la proposta di Amanda, dichiarando però che la situazione nella Casa è cambiata in maniera repentina e questo lo lascia perplesso.

Amanda ha poi aperto il discorso sul desiderio di vittoria di Lorenzo, di cui più volte il modello è stato accusato, ma scatenando la reazione piccata del modello: "Cosa ti fa credere che io voglia vincere? Non pensi che invece io voglia arrivare in finale per impedire ad alcune persone di vincere?".

Amanda gli ha ribadito di "non essere una minaccia per lui ai fini del gioco" perciò voleva che Lorenzo non la prendesse di mira: "Ho già altri che lo fanno, da te non posso sopportarlo". Lorenzo tuttavia non si è detto d'accordo con quanto dichiarato dalla showgirl, perché in ogni caso lei aveva preso posizione contro di lui e si era schierata, quindi, non era del tutto estranea alle dinamiche del gioco.

