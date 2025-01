Grande Fratello, Amanda Lecciso affronta Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi: "Vorrei rispetto per la posizione che ho preso!"

News VIP

Duro confronto al Grande Fratello tra Amanda Lecciso, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo: le concorrenti sembrano avere delle idee molto diverse sul loro rapporto e su Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda domani, giovedì 16 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Amanda Lecciso, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo si sono rese protagoniste di un lungo confronto in cui hanno cercato di chiarire le loro posizioni.

Lungo confronto al Gf tra Amanda, Pamela e Ilaria

Duro confronto nella Casa del Grande Fratello tra Amanda Lecciso, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Le tre concorrenti, che nell'ultimo periodo si sono molto allontanate, hanno deciso di affrontare la situazione e chiarire le loro rispettive posizioni: la leccese si è avvicinata a Luca Calvani e Helena Prestes, mentre Le Non è la Rai a Jessica Morlacchi.

Se da una parte Amanda ha ammesso di essersi avvicinata a Helena perché era sola e bisognosa di attenzioni e anche perché non sopportava il modo in cui Jessica era dura con loro, dall'altra parte, Pamela e Ilaria hanno difeso la cantante romana sottolineando che accanto alla modella brasiliana c'erano anche Javier Martinez, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi: "Non parliamo di Helena da sola, c'eravate voi da un lato e noi dall'altro con Jessica. Nessuna era sola".

Pamela ha poi continuato rivelando di aver compreso le ragioni per cui Amanda si sia infastidita per il suo intervento in puntata contro di lei quando Jessica la accusava. Chiuso il discorso su quello che è successo durante l'ultima diretta del reality show, Le Non è la Rai sono tornate a parlare del loro rapporto con la sorella della nota Loredana Lecciso:

Io sono intervenuta in puntata perché la pensavo così. Pensi che Jessica non si sia messa in discussione? Io non ho analizzato tutto, devi lasciarmi la libertà di dire quello che penso...io mi sono basata su quella roba lì [...] In alcune circostanze non ti ho vista prendere posizione. Ci sono state alcune situazioni in cui non ti ho trovata trasparente, anche con me...Quello che hai fatto per Helena non l'hai fatto per Jessica.

Amanda si difende dalle accuse

Le parole di Pamela Petrarolo, che ha continuato a sottolineare il comportamento ambiguo assunto dalla sua compagna di gioco nella Casa del Grande Fratello, non sono per niente piaciute ad Amanda Lecciso. Infastidita e stanca della situazione, la concorrente leccese ha cercato di difendersi dalle accuse e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Helena Prestes e Jessica Morlacchi:

Non me la sento di dire che non ho lottato perché non è vero. Io non ho lottato per Helena, ci siamo incontrate. Mi sono sentita accolta da lei, tu sai il tuo rapporto con Jessica, io con Helena. Le nostre visioni sono diverse e dobbiamo rispettarle. Vorrei il rispetto per una posizione che comunque ho preso, che vi piaccia o no, non ci sto più.

Tutte e tre le concorrenti sono rimaste ferme nelle proprie opinioni, difendendo ognuna la propria amica e mettendo in chiaro ciò che pensano. Riusciranno a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente nella Casa? Ricordiamo che Amanda questa settimana è al televoto insieme a Maxime, Bernardo e Lorenzo. L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per domani, giovedì 16 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5.

