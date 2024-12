Grande Fratello, Amanda e Jessica contro Yulia: la reazione inaspettata di Mariavittoria (VIDEO)

News VIP

Mariavittoria Minghetti difende Yulia Bruschi dalle dure critiche di Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello: un gesto che non è per niente piaciuto alle due concorrenti: "Credo che ti abbia affossata".

Gli equilibri cambiano continuamente nella Casa del Grande Fratello Vip. Il mancato supporto di Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso ha destabilizzato Mariavittoria Minghetti che, durante un confronto con le sue amiche, ha difeso inaspettatamente la sua ex compagna di Tugurio Yulia Bruschi.

Mariavittoria difende Yulia dagli attacchi di Jessica e Amanda

A distanza di alcuni giorni dall'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 2 dicembre 2024, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi sono tornate all'attacco contro Yulia Bruschi. A difendere la giovane toscana dalle critiche delle due concorrenti del reality show ci ha pensato inaspettatamente Mariavittoria Minghetti.

Il mancato supporto di Jessica e Amanda non è per niente piaciuto a Mariavittoria, che ha colto l'occasione per condividere il suo pensiero su Yulia e ribadire il suo rammarico per il loro comportamento: "Parlano i fatti, da voi non mi è arrivato mezzo saluto". "Non è vero che non siamo venute, abbiamo chiesto a Tommaso di mandarti i nostri saluti" ha spiegato la cantante cercando di ridimensionare la questione.

Tuttavia, sia Jessica che Amanda si sono mostrate infastidite dalle osservazioni di Yulia. "Ha messo il carico da novanta. Pensi che ti abbia aiutata? Io credo che ti abbia affossata" ha sbottato la sorella della nota Loredana provocando la reazione di Mariavittoria, che ha preso le difese della sua ex compagna di Tugurio: "Perché non può esprimere un'opinione? Eravamo insieme chiuse in Tugurio e ha notato questa cosa. Lei aveva un'opinione ben precisa su di me, in Tugurio invece ha capito chi sono, mi ha detto che sono una persona buona". La dottoressa ha poi concluso esprimendo soddisfazione per il legame stretto con la giovane toscana, ricordando come inizialmente fossero entrambe scettiche l'una nei confronti dell'altra, ma che la convivenza le abbia avvicinate in modo sincero.

La delusione di Mariavittoria

L'esperienza in Tugurio sembra aver fatto riflettere profondamente Mariavittoria Minghetti su alcuni rapporti instaurati al Grande Fratello in questi due mesi. Tornata nella Casa, la dottoressa non è infatti riuscita a nascondere una certa delusione per la mancanza di empatia e vicinanza da parte di Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Javier Martinez.

"Mi sento molto spaesata" ha confessato Mariavittoria ad Javier, che ha cercato di giustificare il suo comportamento. Il pallavolista argentino ha spiegato di aver voluto lasciare spazio a Tommaso Franchi, credendo che fosse lui a poterle offrire maggiore supporto in quel momento. Si è detto dispiaciuto se questa scelta abbia causato fraintendimenti e che spera che il loro rapporto non ne risenta. A fargli eco Amanda, che è intervenuta nella conversazione esprimendo il suo sostegno e ribadendo il bene che prova per la compagna.

Ricordiamo che proprio Amanda questa settimana è al televoto, e quindi rischia l'eliminazione, insieme a Stefano Tediosi, Federica Petagna e Luca Calvani. Chi abbandonerà la Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

