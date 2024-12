Grande Fratello, Alfonso Signorini conferma lo scambio di concorrenti con il GFVip albanese: ecco chi andrà in Albania

News VIP

Alfonso Signorini ha confermato che ci sarà un nuovo gemellaggio tra il Grande Fratello e il GFVip in Albania: vediamo chi sarà il concorrente che andrà nel reality albanese!

Altro gemellaggio per uno dei concorrenti del Grande Fratello: Alfonso Signorini ha confermato che uno dei gieffini si recherà al GFVip in Albania, com'era accaduto già con il Gran Hermano, versione spagnola del reality show. Dopo Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi, chi sarà il prossimo concorrente a lasciare la Casa del GF per andare al GFVip albanese?

GF, Alfonso Signorini conferma lo scambio di concorrenti con il GFVip albanese!

Mentre ilGrande Fratello è già giunto al suo terzo mese di messa in onda per l'edizione 2024/2025, il GFVip albanese ha iniziato la sua avventura, per la quarta edizione, oggi, sabato 21 dicembre. E, il conduttore Ledioni Lico ha svelato che quest'anno ci sarà un gemellaggio con il nostro GF. Lo scorso anno a varcare la soglia del GFVip albanese era stata Heidi Baci, ex concorrente del GF che aveva abbandonato la Casa dopo poche settimane di permanenza.

Questa volta, invece, ci sarà un vero e proprio scambio di concorrenti e in un video il conduttore del reality albanese ha confermato che ben presto vedremo un gemellaggio con il reality show di Canale 5. Il sito Bicciy.it ha tradotto le parole di Ledioni e sembra che non ci siano dubbi: "Il nostro obiettivo" dice il conduttore " è fare degli scambi di concorrenti di questa edizione del Big Brother Vip albanese con dei concorrenti dell'edizione che è attualmente in onda del Grande Fratello Italiano. Questa è qualcosa che avverrà nel corso del programma e della quale siamo molto entusiasti". Il conduttore ha poi confermato che le voci che erano iniziate acircolare erano vere e che la quarta edizione del GFVip albanese presenterà diverse sorprese.

A confermare questa voce è intervenuto anche Alfonso Signorini: il conduttore, protagonista di alcune interviste con le opioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, ha svelato che è sua intenzione ripetere l'esperienza del gemellaggio, dopo l'ottima riuscita con il Gran Hermano. Nel reality spagnolo hanno inviato, infatti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, mentre Maica Benedicto è arrivata al GF, e poi è stato Tommaso Franchi ad andare in Spagna per una settimana al Gran Hermano.

GF, ecco quale concorrente andrà al GFVip albanese: l'annuncio di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha confermato che ci sarà uno scambio di concorrenti con il GFVip albanese e ha anche rivelato chi sarà il concorrente che andrà in Albania, abbandonando momentaneamente la Casa del GF. Dopo le parole del conduttore del GFVip albanese, anche Alfonso Signorini è intervenuto e ha annunciato che ci sarà uno scambio di concorrenti con la versione albanese del reality show. Non solo, Signorini ha svelato anche il nome del concorrente che volerà in Albania per lo scambio. Si tratta di Jessica Morlacchi, l'ex vocalist dei Gazosa che di recente è stata al centro di alcune polemiche legate al rapporto con Luca Calvani.

In merito alloscambio, Signoriniha dichiarato: "Se faremo davvero questa cosa? Allora, io vi rispondo così. Dato che vi voglio tanto bene, perché mi state molto simpatici e siamo quasi parenti, vi mando Jessica (Morlacchi ndr), che è la numero uno". Scherzando il conduttore aveva poi aggiunto che nel caso in cui si fosse trattato di un'altra versione del Grande Fratello, una "a cui non voglio bene", avrebbe mandato Clayton Norcross, anche se l'ex star di Beautiful è stata eliminata già da qualche settimana.

