Grande Fratello, Alfonso Signorini battuta al veleno a Beatrice Luzzi che replica: " La cultura non rende signori"

Durante la puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 14 ottobre, Alfonso Signorini ha provocato Beatrice Luzzi con una battuta di dubbio gusto. La replica dell'opinionista.

Oggi, su X (ex Twitter), è arrivata la replica dell'opinionista che non sembra affatto aver gradito le parole del conduttore.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi risponde piccata alla battutaccia di Alfonso Signorini

Durante la puntata di ieri sera, si è assistito a un momento di tensione che ha coinvolto Beatrice Luzzi. Tutto è iniziato quando Carmen Russo ha confessato, con grande sorpresa di tutti, di aver avuto un momento di intimità con il marito Enzo Paolo Turchi all'interno della casa. A quel punto, il conduttore, forse cercando di sdrammatizzare la situazione, ha fatto una battuta che però ha avuto l’effetto contrario, scatenando una reazione infastidita da parte di Beatrice Luzzi. La frase incriminata di Signorini è stata: "Cioè, la Luzzi è una santa a confronto...".

Questo commento ha subito innervosito l'attrice, soprattutto perché poco prima lo stesso Signorini l'aveva soprannominata "la regina dei piumoni", in riferimento al fatto che, secondo i coinquilini, Luzzi sarebbe stata coinvolta in qualche episodio più intimo sotto le coperte. A peggiorare la situazione è stato l’intervento di Carmen Russo, che, rispondendo alla battuta del conduttore, ha aggiunto: "Ma io avevo l'autorizzazione, la Luzzi no", lasciando intendere una distinzione di ruoli tra le due situazioni.

A quel punto, Beatrice Luzzi, visibilmente irritata, ha reagito difendendosi con forza. Con tono deciso ha esclamato: "Ma la Luzzi non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire. Ma poi per due baci. A noi non ce l'hanno data la stanzetta". Il riferimento era chiaro: Beatrice si stava lamentando di come il suo comportamento fosse stato giudicato in maniera sproporzionata rispetto a quello di altri concorrenti, nonostante il suo sia stato limitato a qualche bacio, senza coinvolgere momenti di intimità più spinti.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "La cultura non necessariamente rende signori"

La tensione non si è fermata lì. Poco dopo la conclusione della puntata, Beatrice Luzzi ha deciso di affidarsi ai social per esprimere il suo disappunto, postando un messaggio su X (l’ex Twitter) che sembrava rivolto direttamente ad Alfonso Signorini

"La cultura non necessariamente rende signori".

Una frase breve ma molto significativa, che lascia intendere quanto la Luzzi si sia sentita offesa dalle battute e dalle insinuazioni fatte durante la serata

