Grande Fratello, Alfonso D'Apice stuzzica Mariavittoria Minghetti: "Non mi fido"

Faccia a faccia nella Casa tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti. I due concorrenti del Grande Fratello hanno deciso di confrontarsi e parlare della fiducia che provano l'uno per l'altra.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 su Canale 5. Intanto, nella Casa, la forte complicità tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti è sempre più forte ed evidente a tutti.

Il confronto tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti

Simpatico e tenero faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti. Prendendolo un po' in giro, la dottoressa ha detto al campano di averla un po' trascurata e messa in secondo piano. Il ragazzo non solo ha confermato le sue parole, ma ha anche rincarato la dose, stuzzicandola.

"Non mi fido al cento per cento" ha ammesso Alfonso provocando la reazione immediata di Mariavittoria e Amanda Lecciso "Qua nessuno si fida di nessuno". La dottoressa ha spiegato di fidarsi della sua compagna di avventura ma, allo stesso tempo, ha paura che non possa comprenderla fino in fondo. Pur ammettendo di doversi concentrare su se stessa e pur riconoscendo l'importanza dell'opinione altrui, la Minghetti ha poi ribadito di non riuscire a fidarsi di alcuni inquilini, soprattutto di Tommaso Franchi.

A proposito del comportamento di Tommaso, che durante l'ultima diretta del Gf si è fatto sfuggire di aver fatto l'amore con Mariavittoria, tutti e tre i concorrenti hanno confessato di non riuscire a comprende le reali intenzioni del giovane idraulico. L'ex volto di Temptation Island, in particolar modo, ha ammesso di essersi distaccato dall'amico solo ed esclusivamente per essere onesto e sincero con lui. La decisione di Alfonso, quindi, sembra essere un'ulteriore conferma a un suo interessamento alla ragazza?

Federica furiosa con Alfonso

Se Alfonso D'Apice sta portano avanti nella Casa la sua conoscenza con Mariavittoria Minghetti, fuori Federica Petagna non sembra aver accettato la sua eliminazione dal Grande Fratello. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, la discussa protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island avrebbe rivelato a una sua amica di essere furiosa e sconvolta del fatto che il suo ex fidanzato sia ancora in gioco.

Non solo. La Petagna, che ha vissuto lo stesso destino di Mirko Brunetti con Greta Rossetti e Perla Vatiero, avrebbe tolto il segui alle sue due ex compagne di avventura Millie Moi e Titty Scialò, le quali avrebbero ricambiato il gesto: "È furiosa! Ha chiamato la sua migliore amica e ha confessato che non si aspettava proprio di uscire. Quello che le dà più fastidio? Il fatto che Alfonso ora stia li grazie a lei, mentre lei è fuori. La prima cosa che ha fatto è togliere il "segui" a Millie e Titty, come se le figuracce che ha fatto dipendessero da loro".

Alfonso Signorini informerà D'Apice di quello che sta succedendo fuori dalla Casa? Ma soprattutto gli autori daranno la possibilità a Federica di varcare la famosa porta rossa per un confronto con il suo ex fidanzato? L'appuntamento con i protagonisti del reality show è per il prossimo 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

