Grande Fratello, Alfonso D'Apice rivela: "Tutto quello che facevo era in funzione di lei" (VIDEO)

Alfonso D'Apice torna a parlare della sua storia d'amore con Federica Petagna: ecco cosa ha rivelato l'ex protagonista di Temptation Island a Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Alfonso D'Apice, dopo aver rivelato di aver baciato Federica Petagna nella Casa, si è confrontato con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso sulla sua relazione con l'ex fidanzata.

Lo sconforto di Alfonso

Tempo di bilanci importanti per Alfonso D'Apice nella Casa del Grande Fratello. L'ex volto dell'ultima stagione di Temptation Island è un po' giù di morale per Federica Petagna, quindi Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso hanno deciso di dargli alcuni consigli per incoraggiarlo ad affrontare questa situazione nella Casa a testa alta.

Consapevole che Alfonso stia soffrendo, Jessica gli ha suggerito di attingere a tutta la sua forza d'animo affinché possa sempre mostrarsi attivo e brillante. Secondo la gieffina, non deve nascondersi, ma prendersi il proprio spazio così che Federica possa metterlo a confronto con Stefano e scegliere con chi stare: "Tiratela e prenditi la scena. Sei fortissimo". Secondo Amanda, invece, la ragazza si è avvicinata a lui anche perché l'ha visto attraverso gli occhi degli altri concorrenti del Gf.

"Quando li vedo vicino vado in...( riferendosi a Federica e Stefano ndr)...volevo stare da solo anche per pensare, ragionare. Tutto quello che facevo, era in funzione di lei" ha confessato Alfonso spiegando di essersi mostrato simpatico soprattutto per far ridere Federica.

Il bacio tra Federica e Alfonso al Gf

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Alfonso D’Apice ci ha servito il colpo di scena che tutti bramavano. Una confessione che ha rimesso tutto in gioco e, soprattutto, ha posto la sua relazione con Federica Petagna sotto un’altra luce. Come rivelato dall’ex amato protagonista di Temptation Island 2024, tra i due ci sarebbe stato un bacio appassionato poco prima dell’ingresso nella casa di Stefano Tediosi.

Cosa accadrà ora? Federica negherà anche questo? Senza dubbio Alfonso Signorini indagherà sulla questione nella nuova puntata. Ricordiamo che la campana, questa settimana, è al televoto insieme a Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Chi sarà costretto a lasciare il reality show di Canale 5?

