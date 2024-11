Grande Fratello, Alfonso D’Apice rischia di creare un nuovo triangolo con Federica Petagna e Javier Martinez?

News VIP

Alfonso D’Apice, dopo un confronto con Federica Petagna, entra a far parte del cast del Grande Fratello ma si prospetta già un triangolo con Javier Martinez.

Come preannunciato da diversi giorni, Alfonso D’Apice ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, dopo un confronto faccia a faccia con l’ex fidanzata Federica Petagna. I due volti di Temptation Island appaiono sereni nonostante la partenopea ha sottolineato più volte di non amarlo più, e si prospetta già un possibile triangolo con il bel Javier Martinez.

Grande Fratello, Federica e Alfonso faccia a faccia: come ha reagito lei?

Nella casa del Grande Fratello è arrivato il momento del tanto atteso confronto tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice. I due ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island si sono lasciati una volta tornati a casa, nonostante sembrasse che tutto fosse risolto al falò di confronto anticipato. Federica ha spiegato di aver gestito male la situazione, rivelando di essere in contatto con il single Stefano e di aver lasciato Alfonso per mancanza di sentimento, forse asfissiata dai lunghi anni trascorsi insieme con tante rigide regole di coppia. Alfonso ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia con tutte le buone intenzioni, sapendo prima di tutti di dover poi presentarsi più tardi quella sera stessa come concorrente ufficiale del GF.

"Qua ho tanto tempo per pensare. Mi è dispiaciuto per come è andata tra di noi. Io in realtà ti volevo scrivere prima di entrare, ma non l'ho fatto, perché mi faceva piacere condividere questa cosa […] Per me non c'è più il sentimento, ma per me lui è sempre famiglia”.

Ha ammesso Federica, emozionata per visita a sorpresa del suo ex fidanzato ma anche pronta a ribadire la sua presa di posizione che non cambierà di certo per questa sorpresa. Alfonso ha confidato di esserci rimasto male per come la sua ex ha gestito la situazione per poi mostrare un emblematico tatuaggio sul petto che ha fatto sognare Alfonso Signorini. Inutile girarci intorno, al presentatore piacciono le minestre riscaldate e infatti è chiaro che punti a far tornare insieme Federica e Alfonso, contro ogni probabilità di riuscita. Ma c’è un altro fattore che va considerato ed è la presenza del bel Javier Martinez nel reality show di Canale 5, dato che di certo il pallavolista non è indifferente alla Petagna.

Grande Fratello, Federica e Alfonso separati da Javier?

Nelle ultime settimane, Javier Martinez ha dovuto prendere coscienza di un fatto ormai chiaro a tutti: Shaila Gatta ha giocato con lui, scegliendo poi Lorenzo Spolverato nonostante avesse detto di essere interessata fortemente al pallavolista. Javier è finito al centro dei pettegolezzi per il suo mal d’amore, sostenuto dal pubblico del Grande Fratello che proprio non ha sopportato il gesto della ballerina partenopea, ormai giudicata dalla maggior parte dei telespettatori finta e inaffidabile. L’ingresso in casa di Federica Petagna, tuttavia, ha cambiato qualcosa dal momento che l’ex volto di Temptation Island si è molto avvicinata a Javier, mostrandosi decisamente interessata a conoscerlo meglio.

Peccato che proprio nel corso dell’ultima puntata del Gf andata in onda su Canale 5, Alfonso D’Apice abbia fatto il suo ingresso in scena, dopo un confronto con Federica, annunciando di essere il nuovo concorrente ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini. E proprio Signorini non ha perso tempo e ha sottolineato come la sua ex sia interessata a Javier, trovando la pronta risposta di Alfonso che ha ammesso di trovare il gieffino un bravo ragazzo, oltre ad invidiargli gli addominali. Non sappiamo voi, ma noi già sentiamo odore di triangolo nell’aria: del resto pare che a Javier piaccia non essere il protagonista assoluto dei suoi amori.

