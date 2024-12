Grande Fratello, Alfonso D'Apice in lacrime per l'eliminazione di Federica Petagna: "Mi sento un pò in colpa"

News VIP

Subito dopo la diretta del Grande Fratello, Alfonso D'Apice è scoppiato a piangere con i suoi compagni di avventura rivelando di essere dispiaciuto per l'eliminazione dal gioco della sua ex fidanzata Federica Petagna.

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'uscita di scena di Yulia Bruschi e l'eliminazione dal gioco di Federica Petagna. Un'eliminazione inaspettata che ha destabilizzato Alfonso D'Apice che, amareggiato per quanto accaduto, al termine della diretta non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il dispiacere di Alfonso D'Apice

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, si sono sfidati al televoto Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Ad avere la peggio è stata proprio l'ex discussa protagonista di Temptation Island, che è stata costretta ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia.

L'eliminazione di Federica ha spiazzato Alfonso D’Apice, che al termine della diretta del Gf si è lasciato andare ad un momento di sconforto. Il concorrente campano è convinto che il pubblico abbia deciso di penalizzare la sua ex fidanzata in quanto, nel corso di queste settimane, non è stata chiara e in grado di farsi conoscere veramente: "Non se lo meritava e mi sento un po' in colpa. Non ha dimostrato niente così. Mi dispiace per lei, io sto bene".

Con la voce rotta dal pianto, Alfonso ha poi rivelato ai suoi compagni di avventura di essere preoccupato per Federica in quanto, conoscendola, è certo del fatto che in questo momento stia vivendo un momento di sconforto: "Io non voglio più tornare con lei, però voglio vederla felice. Ora capirà tante cose".

Zeudi Di Palma e Javier Martinez a confronto

Se da un lato Alfonso D'Apice ha continuato a sfogarsi con i suoi compagni d'avventura riguardo l'eliminazione di Federica Petagna dal Grande Fratello, dall'altra Zeudi Di Palma ha deciso di affrontare Javier Martinez per rimproverarlo. Il motivo? Secondo lei, piuttosto che ridere di fronte allo sconforto del concorrente campano, l'argentino avrebbe dovuto mostrare più empatia.

Le accuse di Zeudi hanno provocato la reazione immediata di Javier: "Non stavo ridendo di lui. La prossima volta, ti invito a ragionare un po' di più". Dopo aver ascoltato le parole dell'argentino, la nuova concorrente del reality show ha spiegato di aver reagito in quel modo solo perché, tenendo molto ad Alfonso, era dispiaciuta per il suo stato d'animo e voleva difenderlo: "Non mi piace vederlo così. Io so cosa sente lui adesso. C'è stata un'incomprensione".

Ricordiamo che i concorrenti al televoto, e quindi che rischiano l'eliminazione, sono Helena Prestes, Le Non è la Rai, Stefano Tediosi, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Dopo Federica, chi sarà costretto a lasciare definitivamente il gioco? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

