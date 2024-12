Grande Fratello, Alfonso D’Apice gioca di strategia con Tommaso Franchi? Lui nega tutto

News VIP

Gli inquilini della casa del Grande Fratello si interrogano sul rapporto che si è instaurato tra Alfonso D’Apice e Tommaso Franchi, e lui si giustifica così.

Nella casa del Grande Fratello, gli inquilini si interrogano sul rapporto di amicizia nato tra Alfonso D’Apice e Tommaso Franchi. Ad entrambi, infatti, piace in modo particolare Mariavittoria Minghetti ma il partenopeo si è fatto da parte, ammettendo di non voler ferire il giovane idraulico. La sua versione dei fatti, tuttavia, non torna e Shaila Gatta e Giglio lo incalzano in sauna, cercando una spiegazione più razionale. Che Alfonso stia giocando di strategia?

Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Tommaso Franchi amici nonostante Mariavittoria

Alfonso D’Apice ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello per chiarire la sua situazione con Federica Petagna, la storica ex fidanzata con la quale ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island prima della rottura definitiva. Alfonso Signorini ha posto nuovamente al centro dell’attenzione un triangolo formato da Federica, Alfonso e dal tentatore Stefano Tediosi, al quale poi la bella partenopea si è arresa, ammettendo di provare per lui una forte attrazione. Nel frattempo, Alfonso è finito in tugurio insieme a Mariavittoria Minghetti e ha iniziato a raccontarsi e aprirsi in modo estremamente naturale con lei, arrivando a destabilizzarla. La gieffina, infatti, aveva un flirt in ballo con Tommaso Franchi anche se tra loro la situazione non è mai stata particolarmente chiara, dato che il giovane idraulico si è proposto e poi tirato indietro diverse volte.

Mentre la lontananza ha fatto capire a Tommaso di essere innamorato di Mariavittoria, per lei il risultato è stato ben diverso dal momento che è nato un interesse sincero per Alfonso, il quale ricambiava frenato proprio a causa della sua situazione già complicata. Nonostante i due siano divisi, dunque, dal medesimo scopo ovvero quello di conquistare Minghetti, tra Tommaso e Alfonso è nato un rapporto decisamente disteso, al limite della vera amicizia, e questo ha turbato non poco gli inquilini del Grande Fratello. Dal momento che giocare di strategia è una prerogativa necessaria nel reality show di Canale 5 se si vuole andare avanti nel gioco, in molti hanno iniziato a pensare che Alfonso stesse prendendo in giro Tommaso, facendolo fidare di lui e delle sue buone intenzioni, per poi colpirlo alle spalle e conquistare Mariavittoria. In sauna, Shaila Gatta e Giglio interrogano il partenopeo sulla questione e lui non si lascia intimidire, spiegando il suo punto di vista.

Grande Fratello, Alfonso gioca di strategia con Tommaso? La replica

È bizzarro pensare che due ragazzi a cui interessa in modo pressante la stessa donna sia possibile essere anche cari amici, pur essendosi conosciuti da poche settimane. Secondo gli inquilini del Grande Fratello, infatti, il buonismo di Alfonso D’Apice nei confronti di Tommaso Franchi, al quale ha promesso di cercare di non mettersi in mezzo nel suo rapporto con Mariavittoria Minghetti nonostante vi sia un reciproco interesse, è frutto di mera strategia. Dopo l’addio di Federica Petagna, eliminata dal Gf, Alfonso sta cercando altro materiale per rimanere più a lungo possibile nella casa più spiata d’Italia? Shaila Gatta e Giglio chiedono spiegazioni e Alfonso ammette:

“Tra noi c’è stata tanta sincerità, invece io con lui sono stato onesto. Quando sono uscito dal tugurio gli ho detto di distaccarsi da me, di capire la situazione, di non finire la sua storia per me”.

Shaila, tuttavia, è molto scettica dal momento che fa notare che se ci fosse un altra donna interessata al suo uomo, per lei sarebbe umanamente impossibile esserle amica e arriva addirittura a consigliarla e consolarla. Alfonso, tuttavia, insiste e confida di essersi più volte astenuto dall’avvicinarsi a Mariavittoria perché sa cosa vuol dire essere nei panni di Tommaso. Inoltre, il partenopeo ha fatto notare che è stato proprio l’idraulico a voler continuare con lui un rapporto d’amicizia nella speranza di comprendere quali caratteristiche di Alfonso hanno attirato Mariavittoria, al punto da mettere in discussione il loro consolidato flirt. La scusa regge? Per noi poco, ma il pubblico apprezza molto Alfonso e facilmente lo ritroveremo in finale questo anno.

