Grande Fratello, Alfonso D’Apice geloso di Chiara Cainelli: lei non ci sta e replica a tono

Nella casa del Grande Fratello è nato un triangolo tra Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli e Emanuele Fiori. Il partenopeo fa un commento che non lascia indifferente la gieffina, ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Nella casa del Grande Fratello nascono e si concludono flirt tra i concorrenti, anche grazie alla convivenza forzata che amplifica le emozioni e le sensazioni. Alfonso D’Apice, dopo essersi allontanato da Mariavittoria Minghetti e aver scambiato un bacio con Zeudi Di Palma, si è mostrato molto interessato a Chiara Cainelli. Lei, tuttavia, è a suo volta interessata a Emanuele Fiori e questo porta il partenopeo ad essere geloso, ecco cosa ha detto a Chiara nelle ultime ore.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice geloso di Chiara Cainelli

Il percorso di Alfonso D’Apice nella casa del Grande Fratello non è certo privo di risvolti amorosi. L’ex protagonista di Temptation Island ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per capire se avrebbe potuto recuperare il rapporto con la storica ex fidanzata Federica Petagna, ma il ritorno di fiamma non c’è stato dato che lui si è reso conto che la love story si era irrimediabilmente consumata, tanto che lei ha scelto di continuare il flirt con Stefano Tediosi. In tugurio, Alfonso si è avvicinato moltissimo a Mariavittoria Minghetti, mandando la dottoressa romana in confusione dal momento che il suo flirt con Tommaso Franchi era in aperta crisi. Nonostante non abbia potuto negare di provare per lui un’incredibile attrazione mentale, Mariavittoria ha deciso di darsi una seconda occasione con Tommaso e proprio negli ultimi giorni si è mostrata molto infastidita dai commenti di Alfonso, che le ha fatto notare un cambiamento radicale da quando si è fidanzata ufficialmente.

Mentre il giovane idraulico toscano pensa che Alfonso sia ancora interessato a Mariavittoria, il partenopeo è finito al centro delle polemiche per essersi scambiato un bacio con Zeudi Di Palma, che si è poi dichiarata interessata totalmente a Helena Prestes, e si è avvicinato molto a Chiara Cainelli. Con lei c’è una bella intesa, peccato che alla gieffina piaccia anche a Emanuele Fiori con il quale Alfonso ha stretto sin da subito un bel rapporto d’amicizia. Chiara e Alfonso si sono confrontati a più riprese ma sembra che lei sia molto confusa e poco incline a lanciarsi in una nuova conoscenza. Nelle ultime ore, Alfonso è tornato a parlare con Chiara a causa di alcuni atteggiamenti che ha notato e che lo hanno infastidito, trovando la pronta replica della concorrente del Gf che ci ha tenuto a giustificarsi immediatamente.

Grande Fratello, Chiara Cainelli replica alle accuse di Alfonso D’Apice

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sono molto vicini ma la loro relazione non è chiara al momento anche a causa dell’interesse che Emanuele Fiori ha dimostrato per la gieffina e che sembra essere ricambiato. Nella casa del Grande Fratello, Alfonso non riesce proprio a nascondere la propria gelosia nei confronti di Chiara e ha colto l’occasione di poterle parlare da solo per farle notare di avere diversi dubbi sul suo comportamento, dato che ha notato che non fa differenza tra lui e Fiori. Cainelli non ha preso bene la critica e, pur rimanendo molto calma, ha spiegato infastidita:

“Sono carina e affettuosa ma non credo di dare lo stesso trattamento a tutti, se ti sembra mi dispiace ma fino ad un certo punto. Parlare con te è difficile, se tu non me lo spieghi. È quello che do ad una persona che fa la differenza. Con quella persona ho fatto un sorriso perché so che ha parlato di una cosa delicata. Non pensare che io non mi accorgo delle cose, faccio la svampita ma mi accorgo di tutto quello che mi circonda. Non penso di essere una persona che si dà a tutti nello stesso modo”.

Alfonso non è apparso molto convinto da questa spiegazione, certo di ciò che ha visto, ma del resto perché ingelosirsi se Chiara ha messo in chiaro di provare qualcosa anche per Emanuele? Nel frattempo sul web esplode una polemica contro Tommaso Franchi, accusato di fare bodyshaming ad Alfonso, chiamandolo con appellativi terribili nel silenzio generale degli altri inquilini del GF.

