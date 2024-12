Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Tommaso Franchi a confronto per Maria Vittoria Minghetti: "Voglio chiarirti che..."

News VIP

Nella Casa del GF, tra Alfonso D'Apice e Maria Vittoria Minghetti è nata una simpatia che ha mandato in crisi Tommaso Franchi. Vista la situazione i due gieffini hanno deciso di parlarsi e chiarirsi. Ecco cosa è successo tra loro.

L'improvvisa simpatia tra Maria Vittoria Minghetti e Alfonso D'Apice ha mandato in crisi Tommaso Franchi: l'idraulico senese, infatti, si è dichiarato apertamente alla dottoressa romana, ma Maria Vittoria ha ammesso di sentirsi oppressa dal suo comportamento e si è, invece, avvicinata molto all'ex protagonista di Temptation Island. Nonostante Maria Vittoria e Alfonso abbiano deciso di restare solo amici, le tensioni tra i tre gieffini coinvolti in questo triangolo non accennano a diminuire. E, così, Alfonso ha chiesto a Tommaso un confronto per chiarire quale sia la situazione tra loro e l'altra concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Alfonso e Tommaso a confronto per Maria Vittoria

Alfonso e Tommaso si sono ritrovati in cucina e l'ex protagonista di TI ha chiesto all'altro inquilino di poter parlare, perché desiderava chiarire la situazione con lui. Alfonso ha esordito con un mea culpa, dichiarando che visto il rapporto che hanno condiviso Tommaso e Maria Vittoria, l'amicizia speciale che era nata con D'Apice non era arrivata nel momento giusto.

"So il rapporto che c'è tra voi, so quanto ci tieni a questo rapporto e poiché non è giusta l'amicizia che c'è tra me e lei, nei tuoi riguardi, per come intendi il vostro rapporto, io preferisco e lo dico anche a te che il nostro legame si interrompa qui" ha dichiarato l'ex protagonista di Temptation. Alfonso ha deciso di fare un passo indietro e ha rivelato che anche Maria Vittoria non soltanto è stata d'accordo con lui, ma ha anche riconfermato che ci tiene molto a Tommaso e non vuole perdere.

Alfonso ha proseguito il suo discorso lasciando aperta una porta per il futuro con Maria Vittoria, ma sempre in termini amichevoli. Tommaso l'ha interrotto, dichiarando che non si era sentito infastidito dall'affinità mentale che i due gieffini condividevano, ma che c'erano stati altri gesti che lo avevano messo in allarme. Tuttavia, ci ha tenuto a precisare, non era sua intenzione attaccare né Alfonso né Maria Vittoria: "Se ho un grillo per la testa, ve lo dico. Non dovete pensare che lo faccio per attaccarvi".

GF, Maria Vittoria e Alfonso: solo amici?

Data la tensione che si era creata nella Casa del GF a causa del suo improvviso legame con Maria Vittoria, Alfonso ha deciso di chiarirsi anche con lei e cercare di mettere un punto al loro legame.

In particolare, Alfonso ha ammesso di essere in grande difficoltà, perché non vuole perdere questo rapporto così speciale che si è creato con la dottoressa, però, ha anche notato che la loro amicizia e questa complicità improvvisa stanno causando non pochi problemi.

"Non ti va di perdere la nostra amicizia e a prescindere da tutto questo rapporto va accettato. Questo rapporto lo vogliamo mantenere stabile e quello che ci manca è scherzare, passare del tempo insieme, io devo parlare con Tommaso e dire che è questo il nostro legame. Non voglio rinunciare a un rapporto, solo perché lui capisca" ha dichiarato fermamente Maria Vittoria, lasciando intendere che anche lei non desidera perdere l'amicizia con Alfonso, ma al tempo stesso non vuole neppure ferire Tommaso.

