Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti sempre più vicini: "Rimango connesso con te" (VIDEO)

Cresce l'intesa tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. Dopo alcuni giorni di distanza, i due giovani concorrenti infatti sembrano essersi ritrovati. Come la prenderà Tommaso Franchi?

La complicità nata nella Casa del Grande Fratello tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti è ormai evidente a tutti. Dopo alcuni giorni di distanza, i due giovani concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono ritrovati e confrontati circa il rapporto speciale che li lega.

Confidenze notture tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti

Stasera, lunedì 16 dicembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Intanto, nella Casa, Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti, lontano da occhi indiscreti, si sono lasciati andare a delle confidenze notturne. "Fai quello che ti senti" ha sussurrato l'ex volto di Temptation Island "Io ho fatto delle cose per senso di protezione. Io non lo voglio fare più. L'unica cosa che mi frena nel fare le cose ora è la paura di soffrire e di farmi male". Un pensiero che è stato condiviso dalla dottoressa: "Anche io quella ce l'ho".

Le loro mani si sono incontrate nel buio, trovando conforto nella presenza reciproca. "Mi sembra una vita che non passiamo del tempo insieme" ha affermato Mariavittoria provocando la reazione immediata di Alfonso, che l'ha subito rassicurata "Rimango connesso con te". Ripensando ai suoi ultimi giorni nella Casa del Gf, la concorrente ha poi ammesso: "La cosa che ha detto Javi mi ha ferito perché mi sento lontana anche da lui. Io non riesco a sentire più niente. Vi sento tutti distanti… evidentemente il problema sono io".

All'improvviso, nella stanza è arrivato Tommaso Franchi, che non ha nascosto un certo fastidio nell'aver trovato i due concorrenti immersi in una confidenza così intima. Mariavittoria ha poi salutato Alfonso e raggiunto il giovane idraulico per dargli la buonanotte. Con un filo di voce, però, la dottoressa gli ha rivelato di voler rimanere da sola: "Ho bisogno di stare da sola". Cosa succederà tra i tre protagonisti dell'attuale edizione del reality show? Ricordiamo che Tommaso è al televoto e quindi stasera rischia di dover salutare la sua amata dottoressa.

Il ritorno di Eva Grimaldi e Stefania Orlando

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che vedrà il ritorno di due ex amatissimi volti del reality show di Canale 5. Stiamo parlando di Eva Grimaldi e Stefania Orlando, che sono state richiamate da Alfonso Signorini per ravvivare un po' quest'edizione che, tra ascolti bassi e solite dinamiche amorose, ha stancato un pò tutti.

Eva e Stefania varcheranno la famosa porta rossa come nuove concorrenti. A dare l'annuncio è stato l'account ufficiale del Gf: "I colpi di scena non sono finiti…Stefania Orlando ed Eva Grimaldi stanno per riaprire la Porta Rossa e non saranno sole". Per la Orlando si tratta di un rientro in grande stile, dopo la fortunata edizione nel 2020, che ha visto trionfare l'amatissimo Tommaso Zorzi. La showgirl e opinionista riuscirà anche questa volta a lasciare il segno? L'appuntamento è per stasera, lunedì 16 dicembre, alle 21.40 su Canale 5.

