Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Federica Petagna ai ferri corti: "Non sei sincera, scegli lui e basta" (VIDEO)

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello: Federica Petagna ha ammesso che Stefano Tediosi non le è indifferente provocando la dura reazione di Alfonso D'Apice, che ha deciso di dare un ultimatum alla sua ex.

Alfonso D'Apice e Federica Petagna sono davvero ai ferri corti? Nel corso delle ultime ore, i due concorrenti del Grande Fratello si sono ritrovati a parlare attraverso la porta del Tugurio, dando vita a un confronto particolarmente acceso in cui il campano ha deciso di dare un ultimatum alla sua ex fidanzata.

Scontro al Gf tra Federica e Alfonso

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda sabato 23 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, le coppie sono state divise tra la Casa e il Tugurio. La lontananza di Alfonso D'Apice ha dato modo a Federica Petagna e Stefano Tediosi di riavvicinarsi e confrontarsi. Intenzionato a capire i sentimenti e le reali intenzioni della sua ex fidanzata, il campano ha deciso di affrontarla e chiarire una volta per tutte la loro situazione.

"Quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo. Io mi sono esposto perché tu avevi detto che avevi chiuso definitivamente...Se non ti è indifferente allora significa che non sei sincera al cento per cento" ha dichiarato Alfonso infastidito dalla situazione. Dopo aver ascoltato il suo ex, Federica ha cercato di difendersi dalle accuse, dichiarando di essere confusa e di avere bisogno di tempo e distanza per comprendere appieno i suoi sentimenti, sia per lui che per Stefano: "Mi sto prendendo del tempo. Sono andata da Stefano per chiudere, ma poi ho analizzato alcune mie risposte e lui non mi è indifferente...".

Il comportamento di Federica, che ha ammesso che l'ex tentatore di Temptation Island non le è indifferente, ha spiazzato Alfonso, che non è riuscito a nascondere la sua delusione. "Non è questo il modo di vivere e comportarsi. Dal momento in cui mi dici queste cose, se finisce tra noi non potrà mai esserci più nulla. Sei arrivata quasi a questo" ha sbottato il concorrente, aggiungendo che si aspettava maggiore chiarezza da parte sua e dichiarando di non voler più vivere in una situazione così ambigua "Scegli lui". Come evolveranno ora le cose nella Casa del Gf? Dopo il confronto con Alfonso, Federica deciderà di buttarsi definitivamente tra le braccia di Stefano?

I consigli degli inquilini ad Alfonso e Federica

Colpito e deluso dal duro confronto con Federica Petagna, Alfonso D'Apice ha deciso di confrontarsi con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez per cercare chiarezza. Dopo aver ascoltato i consigli dei due concorrenti, l'amato volto dell'ultima edizione di Temptation Island ha dichiarato la sua intenzione di prendere le distanze dalla sua ex fidanzata, almeno per il momento, spiegando che l'atteggiamento altalenante di lei nella Casa del Grande Fratello lo ha disorientato: "Le certezze che avevo non ce le ho più. Per me è quasi chiusa".

Se Alfonso si è confrontato con Lorenzo e Javier nel Tugurio, Federica ha chiesto aiuto alla sua amica Shaila Gatta. Senza troppi giri di parole, l'ex velina di Striscia la Notizia le ha consigliato di evitare di condividere con il suo ex i suoi turbamenti, almeno finché non avrà analizzato a fondo i propri sentimenti: "Secondo me dovresti capire da sola cosa provi sia per lui che per Stefano. Altrimenti Alfonso rischia di fraintendere". Visto il forte interesse della campana per Stefano, la ballerina teme seriamente che la sua indecisione possa portarla a soffrire in futuro.

Secondo Shaila, Federica ha già dentro di sé una risposta, ma la paura di affrontarla potrebbe essere un ostacolo. "Rimandare questa decisione potrebbe essere controproducente. Ci sono altre due persone coinvolte, e il tuo comportamento può far male anche a loro" ha confessato la ballerina, esortandola a trovare il coraggio di fare una scelta. La gieffina seguirà i consigli della sua amica? Ricordiamo che l'appuntamento con il Gf è per domani, martedì 26 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

