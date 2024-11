Grande Fratello, Alfonso D'Apice crolla: "Ora che non è con me, vederla mi mette di malumore" (VIDEO)

News VIP

Deluso dal comportamento di Federica Petagna, che ha deciso di continuare il suo percorso nella Casa del Grande Fratello da sola, Alfonso D'Apice scoppia in lacrime e viene rincuorato dai suoi compagni Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato.

Il triangolo amoroso formato da Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi continua a tenere banco sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. La situazione, però, sembra aver stancato e destabilizzato il concorrente campano, che non è riuscito a nascondere la sua delusione per il comportamento della sua ex fidanzata.

Le lacrime di Alfonso

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda martedì 26 novembre 2024 su Canale 5, Federica Petagna ha deciso di continuare il suo percorso nella Casa da sola lontana dai suoi due pretendenti. Dopo aver chiesto al pubblico di Canale 5 di decidere sulle sorti della ragazza, Alfonso Signorini ha mandato Stefano Tediosi in Tugurio assieme ad Alfonso D'Apice.

Una situazione davvero pesante, soprattutto per Alfonso, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione per il comportamento assunto da Federica nei suoi confronti. Parlando con Mariavittoria Minghetti, il giovane concorrente campano ha ammesso di essere confuso e di non riconoscere più la persona che ha avuto al suo fianco per otto anni: "È l'unica persona che non capisco. Pensare male di lei mi dispiace".

Dispiaciuta, Mariavittoria ha cercato di consolare Alfonso dandogli dei preziosi consigli per viversi al meglio l'esperienza nella Casa del Gf insieme a Stefano e Federica. Secondo la dottoressa, l'ex volto di Temptation Island dovrebbe cercare di distaccarsi da questa situazione per evitare di starci troppo male: "Cerca di proteggere te stesso. Lascia andare. Sta crescendo ed è giusto che faccia le sue esperienze. Si sta dando la possibilità di scoprire chi è".

Visto quanto accaduto tra di loro nelle ultime settimane, però, Alfonso ha rivelato di non riuscire a comprendere i continui cambi di rotta della sua ex fidanzata. Con le lacrime agli occhi ha infatti ammesso: "Non è possibile. Ora che non è con me, vederla mi mette di malumore". "Se è destino, sarà destino. Prova a tutelare te stesso" ha concluso la Minghetti seguita da Lorenzo Spolverato, che ha invitato il suo compagno di avventura a viversi la Casa con più leggerezza: "Devi volerti bene". Il giovane concorrente campano riuscirà mai a trovare un po' di pace e serenità?

Stefano non molla con Federica

Per Federica Petagna è un momento molto importante e decisivo. Con Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi in Tugurio, la giovane concorrente del Grande Fratello è rimasta da sola in Casa e grazie alla vicinanza dei suoi compagni di gioco sta riuscendo a riflettere e a capire cos'è e chi veramente vuole. Se Alfonso sembra deciso a voler rispettare la scelta della sua ex fidanzata, il tentatore dell'ultima stagione di Temptation Island non perde occasione per confrontarsi con lei e rassicurarla.

"Sto pensando tanto e sto provando a mettere dei tasselli giusti, questa cosa davvero mi serviva" ha confessato Federica a Stefano, che ha promesso di rispettarla e aspettarla "Sono contento di questo tuo momento. Hai ancora tanti giorni per schiarirti le idee. Io ti aspetto, lo sai". Cosa deciderà di fare la bella campana? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto sono Javier Martinez, Federica Petagna, Stefano Tediosi e Giglio.

