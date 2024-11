Grande Fratello, Alfonso D'Apice contro Stefano Tediosi: "Non gli credo"

News VIP

Il concorrente Alfonso D'Apice commenta duramente il comportamento assunto da Stefano Tediosi nella Casa del Grande Fratello affermando che lui non avrebbe agito allo stesso modo.

Alfonso D'Apice è tornato all'attacco contro Stefano Tediosi. Il giovane e amato concorrente del Grande Fratello è tornato a parlare delle affermazioni e delle azioni dell'ex tentatore di Temptation Island affermando che lui non avrebbe agito allo stesso modo nei confronti di Federica Petagna.

Le critiche di Alfonso D'Apice

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello di Stefano Tediosi ha infastidito, e non poco, Alfonso D'Apice. Parlando con Amanda Lecciso, Le Non è la Rai e Mariavittoria Minghetti, il giovane concorrente napoletano ha rivelato di non aver apprezzato il comportamento irrispettoso assunto dall'ex tentatore di Temptation Island nei confronti di Federica Petagna.

Riferendosi alle foto che Stefano ha pubblicato sui social insieme a Federica dopo Temptation Island e alle parole che le ha rivolto durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5, in cui ha insinuato che la campana abbia avuto altre relazioni, Alfonso ha rivelato di averlo trovato incoerente e di non credere minimamente al dispiacere mostrato nella Casa:

Io non avrei fatto quello che ha fatto lui [...] Non mi prendi in giro. Io non gli credo. La foto ha creato danni solo a lei. Magari non si è reso conto di quello che ha detto...

I dubbi di Federica Petagna su Stefano Tediosi

Il triangolo Federica Petagna-Alfonso D'Apice-Stefano Tediosi continua a stare al centro delle dinamiche del Grande Fratello. A cercare di far luce sulla situazione ci hanno pensato la campana e l'ex tentatore di Temptation Island, che hanno deciso di ritagliarsi un momento di intimità per confrontarsi sulla loro relazione. Se Federica ha ammesso di temere che tra loro possa crearsi un distacco irreversibile, Stefano l'ha invitata a prendere in considerazione l'evoluzione del loro rapporto e sottolineando di non voler essere giudicato solo per gli inizi.

Il confronto si è fatto più intenso quando i due hanno parlato dell'ultima puntata, in cui Stefano ha lasciato intendere che Federica potesse aver avuto altre relazioni oltre a lui. "Basta una mia uscita sbagliata e cambia tutto" ha sbottato l'ex tentatore di Temptation Island non convincendo la campana, che ha rivelato di aver percepito un cambiamento in lui e di voler capire la vera motivazione che lo ha spinto a entrare nella Casa. Come si metteranno le cose tra i due concorrenti del Gf?

