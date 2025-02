Grande Fratello, Alfonso D'Apice commenta la situazione tra Javier, Helena e Zeudi: "C'è incoerenza tra parole e fatti"

News VIP

Dopo il riavvicinamento tra Helena e Javier al GF, il pallavolista ha deciso di confrontarsi con Alfonso D'Apice, che gli ha offerto il suo punto di vista.

Il riavvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez ha modificato le dinamiche all'interno della Casa del Grande Fratello e nel corso di queste ore, il pallavolista argentino e gli altri inquilini ne hanno fatto il principale argomento di discussione. Javier, in particolare, si è confidato con Alfonso D'Apice, che ha deciso di commentare la situazione del triangolo che si è formato tra il suo amico, la modella brasiliana e Zeudi Di Palma.

GF, Alfonso D'Apice e Javier Martinez a confronto sul riavvicinamento con Helena Prestes

Il pallavolista argentino, dopo essersi riavvicinato alla modella brasiliana durante il party del capodanno cinese, ha ammesso di essere molto confuso e non riesce a fare chiarezza dentro di sé. Ad aiutarlo ad analizzare la situazione del triangolo amoroso che si è creato con Helena e Zeudi è intervenuto Alfonso D'Apice.

Javier ammette che non può discuterne con tutte e due le ragazze, perché Zeudi non riesce ad affrontare le discussioni a tre. Secondo Alfonso, invece, il problema non si risolverà finché Helena continuerà a nutrire qualche interesse per Javier e che, con questo riavvicinamento, le speranze della modella si sono riaccese.

"Il problema è che tu dici che tra te e lei non ci può essere niente, ma poi c'è incoerenza tra parole e fatti" ha detto Alfonso, aggiungendo che Javier dovrebbe essere più onesto con sé stesso e Helena, ammettendo di non essere pronto per una storia e che qualcosa tra loro non è semplice amicizia.

GF, Alfonso a Javier: "C'è incoerenza tra fatti e parole nel tuo rapporto con Helena"

Alfonso ha ammesso che fino a qualche giorno prima del loro riavvicinamento non aveva dubbi che Javier non avesse alcun interesse per Helena: "So come ti comporti quando ti piace una ragazza, le battute che fai, ciò che dici. Ho pensato che Helena non ti piacesse". Tuttavia, vederlo in questi giorni così vicino alla modella brasiliana gli è sorto un dubbio e ora crede che, anche se non vuole ammetterlo, a Javier piaccia molto Helena.

"Un po' mi è venuto il dubbio, guardandoti... Se il tuo pensiero può cambiare o si innesca un altro sentimento, questo è lecito, perché provi qualcosa di diverso" ha affermato Alfonso, aggiungendo anche che vede che tra Javier e Helena c'è maggiore complicità. "Sì, è vero, mi fa ridere molto" ammette il pallavolista, che riceve da Alfonso il consiglio di viversi questa situazione con tranquillità, perché non può certo prendersi la responsabilità di come evolverà il rapporto tra Zeudi e Helena:

"Tu hai già i tuoi pensieri, non puoi prendertene altri, viviti questo rapporto. La cosa peggiore che può succedere qual è? Che gli altri ti dicano qualche parolina?"

