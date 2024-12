Grande Fratello, Alfonso D'Apice affronta Jessica Morlacchi: "Ti sei allontanata da me per Tommaso" (VIDEO)

News VIP

Percependo un allontanamento da parte di Jessica Morlacchi, Alfonso D'Apice decide di affrontarla e chiarirle la sua posizione anche in merito alla situazione nata nella Casa del Grande Fratello con Mariavittoria Minghetti.

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Alfonso D'Apice e Jessica Morlacchi. Forse condizionato dal recente triangolo, l'ex amato protagonista di Temptation Island ha notato un allontanamento da parte della cantante e ha deciso di affrontarla: la sua idea è che lei, per non ferire Tommaso Franchi, abbia preso le distanze da un possibile rivale in amore.

Alfonso e Jessica a confronto

Alfonso D'Apice è uno dei concorrenti più apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Chiusa la dinamica con Federica Petagna, il ragazzo è finito al centro di un triangolo amoroso insieme a Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, che non sembra riuscire proprio ad accettare questa situazione.

Forse condizionato dalla dinamica amorosa che lo vede protagonista, Alfonso ha rivelato di aver notato un allontanamento da parte di Jessica Morlacchi e per questo ha deciso di affrontarla. Dopo aver ascoltato lo sfogo del campano, la cantante ha chiarito la sua posizione, negando di essersi allontanata per via di Tommaso e rivelando di aver visto anche da parte sua una certa distanza che pensava fosse dovuta al suo rapporto con Stefano Tediosi: "Per me deve scegliere Mariavittoria. Da amica, io sono pro felicità di Mariavittoria".

"Il mio invece è stato un ragionamento più complesso" ha affermanto Alfonso chiarendo la sua posizione sia nei confronti di Stefano che di Mariavittoria "Stefano non c'entra niente, pensavo fosse per Tommi. Ho perso una persona dopo il tugurio per pensare agli altri (riferendosi a Mariavittoria ndr), non è la cosa giusta e quindi me ne frego. Io la cercherò, se lei ci sta io sono contento".

Federica furiosa con Alfonso: ecco perché

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, la gieffina Federica Petagna è stata la meno votata dal pubblico ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il reality show. Ma cosa è successo subito dopo la sua eliminazione dal gioco?

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, Federica avrebbe rivelato a una sua amica di essere furiosa e sconvolta del fatto che Alfonso sia ancora dentro la Casa e lei fuori. Non solo. L'ex discusso volto di Temptation Island, che ha vissuto lo stesso destino di Mirko Brunetti, avrebbe tolto il segui alle sue due ex compagne di avventura Millie Moi e Titty Scialò, le quali avrebbero ricambiato il gesto:

Federica è furiosa! Ha chiamato la sua migliore amica e ha confessato che non si aspettava proprio di uscire. Quello che le dà più fastidio? Il fatto che, dopo tutta questa esperienza, Alfonso ora stia li grazie a lei, mentre lei è fuori. La prima cosa che ha fatto è togliere il "segui" a Millie e Titty, come se le figuracce che ha fatto dipendessero da loro. Millie e Titty hanno ricambiato il gesto, chiudendo così il cerchio del teatrino.

Alfonso Signorini informerà D'Apice di quello che sta succedendo fuori dalla Casa? Ma soprattutto gli autori daranno la possibilità a Federica di varcare la famosa porta rossa per un confronto con il suo ex fidanzato? L'appuntamento con i protagonisti del Gf è per il prossimo 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

