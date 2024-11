Grande Fratello, Alex Belli viene paragonato a Lorenzo Spolverato e non gradisce: la replica

News VIP

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alex Belli viene paragonato a Lorenzo Spolverato. L’attore non gradisce e commenta così sui social.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha parlato a lungo degli intrighi amorosi della casa, creati in particolare da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il presentatore del reality show ha messo a paragone il percorso di Lorenzo a quello di Alex Belli, ma l’attore non l’ha presa bene. Ecco come ha commentato l’attore sui social.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato al centro delle dinamiche della casa

Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello e non fa nulla per nascondere il piacere di essere al centro dell’attenzione. Dopo diverse discussioni con Helena Prestes, che si è mostrata molto interessata a lui parlando anche di forti sentimenti, Lorenzo ha deciso di intraprendere un flirt con Shaila Gatta. Questo a sua volta ha deluso profondamente Javier Martinez, che era decisamente cotto della bella ballerina. La querelle non si è ancora chiusa dato che il pallavolista continua a parlare Shaila come una donna magnifica nonostante la tranvata, e Helena e Lorenzo hanno invece avuto un recente confronto pacifico che ha fatto impazzire Shaila, la quale non ha potuto nascondere la gelosia.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha tirato in ballo Lorenzo, accusandolo di trarre piacere dalle dinamiche che si stanno scatenando attorno a lui, perché si percepisce il suo amore per le telecamere. Un’osservazione ovvia dato che tutti abbiamo ben compreso la strategia di Spolverato che, in mancanza di dinamiche migliori, è riuscito a diventare un protagonista a colpi di baci e sguardi languidi. Signorini ha poi paragonato il percorso del gieffino ad un altro ben più eclatante, quello di Alex Belli ma l’attore non ha gradito.

GF, Belli come Spolverato? L’attore non ci sta

Prendiamoci un minuto per confrontare il percorso al Grande Fratello di Alex Belli e Lorenzo Spolverato, così da comprendere che nell’assurdità del trash proposto non vi è comunque competizione. Belli ha messo in piedi un triangolo infuocato, lottato a colpi di idioma spagnolo, sguardi di ghiaccio rivolti in camera, baci degni dei migliori set delle soap internazionali, tira e molla epici che non potranno mai essere dimenticati così come la sua interpretazione al pianoforte che fece accapponare la pelle di Aldo Montano.

Passiamo invece a Spolverato che, per quanto furbo e assolutamente dentro le dinamiche televisive, non ci sta offrendo lo stesso pathos tanto che delle volte si ripetono intere frasi e conversazioni con le stesse identiche persone, senza riuscire a creare dinamiche dentro le dinamiche. Ed è per questo che Belli, sentendo che Alfonso Signorini paragonava il gieffino a lui, ha voluto commentare sui social con un ironico: “Ehhhh! Ne deve mangiare di cereali sottomarca”. Che dire se non che Alex ha perfettamente ragione, come lui nessuno mai, la sua chimica artistica è intramontabile.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .