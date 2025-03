Giulio Fratini: Tutto sula nuova fiamma di Antonella Fiordelisi ed ex di Elisabetta Gregoraci

News VIP

Conosciamo meglio Giulio Fratini, l'imprenditore che ha avuto tante storie d'amore importanti, e che ora sta insieme ad Antonella Fiordelisi, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Giulio Fratini: Tutto sul giovane imprenditore

Giulio Fratini è nato a Firenze, in Toscana, il 12 marzo del 1992; quindi, è del segno dei Pesci ed ha da poco compiuto 33 anni. Stiamo parlando del figlio di uno degli imprenditori più importanti in Italia, ossia Sandro Fratini, il quale è il proprietario del Gruppo Ratti, specializzato nella produzioni di tessili di alta qualità. Lui stesso, ormai, è un imprenditore, tanto che, nel 2020, è stato inserito nella prestigiosa lista degli Under 30 più influenti nel mondo dell'imprenditoria. Infatti, dopo essersi laureato al Politecnico di Milano e dopo un master al Kings College di Londra, è diventato il CEO della Holding Belvedere Angelico.

Fratini è noto più che per i suoi traguardi professionali per le sue relazioni amorose con molte celebrità. Anzitutto, ha avuto una storia d'amore con la giornalista Roberta Morise e con la showgirl Raffaella Fico. A quanto pare, ha avuto anche un flirt con la modella Aida Yespica, anche se la sua relazione più importante è stata quella con la soubrette Elisabetta Gregoraci. Ad oggi, la love story con l'ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore è soltanto un ricordo: Fratini ha voltato pagina con la schermitrice ed influencer Antonella Fiordelisi.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @fratinig, e conta circa 34.000 follower. Qui posta perlopiù scatti in cui si mostra in giro per il mondo, poiché, evidentemente, ama molto viaggiare. Inoltre, ci sono ancora delle foto con le sue ex, tra cui quelle con Roberto Morise ed Elisabetta Gregoraci. La sua pagina Facebook, invece, è https://www.facebook.com/giulio.fratini.58.