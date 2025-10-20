Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati: Amore al capolinea dopo 5 anni di relazione

News VIP

Fine di una favola: Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sarebbero detti addio.

Sarebbe definitivamente finita tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Ecco che cosa sarebbe successo tra l'attore e la politica, stando alle voci che stanno iniziando a circolare su di loro.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi erano pronti a sposarsi e ad allargare la famiglia, ed invece, a quanto pare, si sono detti addio. A sganciare la bomba è stato Dagospia, annunciando appunto che la loro lunga storia d'amore sarebbe giunta al capolinea. L'attore e la politica hanno fatto sognare i fan per cinque anni, specialmente nelle occasioni in cui hanno parlato dei loro progetti di vita insieme, ma ormai avrebbero deciso di prendere strade separate. Dagospia ha dato la notizia per certa, ma i diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito.

Berruti e Boschi, un "amore fallto"

Dagospia ha scritto:

L'intreccio è continuato per cinque anni tra quadretti familiari pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensioni. Sappiamo che non c'è più grande dolore, a parte i calcoli renali, di un amore fallito.

Dunque, stando a quanto leggiamo sul sito di Roberto D'Agostino, nonostante siano stati insieme per ben cinque anni come se fossero la coppia perfetta, adesso Berruti e la Boschi avrebbero capito di non voler portare avanti la loro storia. Ma per quale motivo? Al momento non è dato saperlo. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

La storia d'amore - ormai al capolinea - tra Berruti e Boschi

Berruti e la Boschi erano stati avvistati insieme per la prima volta nel 2019 presso il Salone del Mobile di Milano. L'anno successivo, invece, sono stati paparazzati in atteggiamenti inequivocabili a Fregene, ne Lazio, confermando indirettamente le voci che avevano iniziato a circolare circa un possibile flirt in corso tra di loro. Non si sono mai nascosti, tanto che, durante un'intervista, lei affermò di essersi innamorata. Successivamente, dichiarò persino che le sarebbe piaciuto sposarsi presto e diventare madre. Nel 2023 sempre Dagospia parlò di una possibile crisi, dichiarazione smentita dai diretti interessati, rilasciando la loro prima intervista di coppia al magazine Chi. Nell'ultimo anno di loro si è parlato ben poco, e forse proprio perché stavolta erano in crisi per davvero.