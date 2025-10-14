TGCom24
Giulia Salemi esplode in diretta: "Basta chiedermi di Pierpaolo, parliamo di lavoro"
Giulia Salemi esplode in diretta: "Basta chiedermi di Pierpaolo, parliamo di lavoro"

Anita Nurzia

Giulia Salemi non ci sta più a essere ridotta a “la fidanzata di Pierpaolo Pretelli”. Durante una diretta social, l’influencer – oggi conduttrice affermata e madre del piccolo Kian – ha perso la pazienza di fronte all’ennesimo commento che le chiedeva di mostrarsi in video insieme al compagno. Una richiesta apparentemente innocua, ma che per lei rappresenta il simbolo di una narrazione da cui cerca da tempo di prendere le distanze.

Giulia, infatti, si è costruita un percorso tutto suo dopo l’esperienza al Grande Fratello, il reality che le fece conoscere Pierpaolo e che diede inizio a una storia d’amore amatissima dai fan. Ma oggi, anni dopo, quella stagione della sua vita sembra appartenere al passato. “Siamo adulti ed entrambi vogliamo condurre in tv, ci siamo evoluti rispetto a quando parlavamo della nostra vita privata”, ha dichiarato con fermezza, invitando i suoi follower a guardare oltre la coppia e a riconoscerla per la professionista che è diventata.

Nel corso della diretta, Giulia è apparsa visibilmente infastidita. Non tanto per la curiosità dei fan, quanto per la difficoltà di essere percepita come una donna autonoma e non solo come metà di un duo mediatico.

“Siamo adulti, abbiamo un figlio, io conduco, lui sta seguendo la sua strada: cosa credete ne penserebbero gli addetti ai lavori se ci vedessero costantemente a raccontare la nostra storia in video? Ci siamo conosciuti al GF ma poi si diventa adulti, sarebbe ridicolo se ci mettessimo a limonare”, ha sbottato l’influencer, esasperata.

Un momento raro di irritazione per lei, che solitamente mantiene un tono equilibrato e pacato sui social. Ma questa volta Giulia ha voluto tracciare un confine netto: la sua relazione con Pierpaolo non deve più essere una vetrina, né una chiave per ottenere attenzione. Il caso di Giulia Salemi è emblematico di un fenomeno più ampio: quello delle “coppie da reality”, nate sotto l’occhio delle telecamere e poi inseguite dal pubblico anche nella vita reale. Un’attenzione che può trasformarsi in ossessione, rendendo difficile distinguere l’amore vero dalla narrazione social. Le "ship", infatti, alimentano popolarità e interazioni, ma possono diventare un’arma a doppio taglio. Inizialmente accendono la curiosità del pubblico, ma alla lunga rischiano di soffocare l’individualità dei protagonisti.

