Giorgio Mastrota, il Re delle televendite: "Ho detto no a Carlo Conti"

News VIP

Giorgio Mastrota si è raccontato a 360 gradi in un’intervista rilasciata a Fanpage, ripercorrendo la sua carriera in TV, il grande successo nelle televendite e il legame con Natalia Estrada.

Giorgio Mastrota ha concesso a Fanpage un’intervista a tutto tondo, ripercorrendo il suo percorso in televisione, il trionfo nelle televendite, il legame con con Natalia Estrada, il ruolo da tronista a Uomini e Donne e, infine, la sua vita familiare accanto all’attuale moglie e ai loro due figli.

Giorgio Mastrota, l’avventura a Uomini e Donne e l’incontro con Maria De Filippi

Classe 1964, originario di Milano, Giorgio Mastrota, è uno dei volti più noti della televisione italiana, celebre soprattutto come “re delle televendite”. Laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano. Negli anni ’90 inizia come conduttore su emittenti private, ma è dal 1995 che la sua carriera prende il volo grazie alle televendite: con la sua voce inconfondibile e il sorriso sempre pronto, Mastrota diventa il volto di marchi di tutta Italia per prodotti che vanno dalle pentole ai materassi, fino ai montascale, instaurando un rapporto di fiducia con il pubblico che dura ancora oggi. Sul finire degli anni 2000, la popolarità conquistata con le televendite gli apre le porte di programmi di intrattenimento più tradizionali: Maria De Filippi lo sceglie come tronista a Uomini e Donne, dove rimane per una ventina di puntate; in seguito per lui arrivano partecipazioni a show di varietà e persino proposte per forma, che tuttavia declina per dedicarsi alla famiglia. Sul versante privato, agli inizi degli anni ’90, Giorgio ha formato una delle coppie più chiacchierate del piccolo schermo con Natalia Estrada: insieme conducevano trasmissioni e partecipavano a giochi in tv. La loro separazione, avvenuta alla fine del decennio, coincide con la consacrazione di lei in nuovi programmi e il consolidamento di lui nel mondo delle televendite. Oggi Mastrota è felicemente sposato con Floribeth, con la quale ha due figli e vive a Civita, in Calabria.

Parlando del matrimonio con Natalia Estrada, attrice ed ex conduttrice spagnola, il 61 milanese ha dichiarato

"Io e Natalia facevamo tutto insieme. Quando ci siamo lasciati, lei ha continuato a lavorare in TV e io sono un po’ sprofondato. Ma non è stata colpa di nessuno dei due: Natalia è bravissima. All’inizio di La sai l’ultima ballava, cantava, era davvero completa e piena di verve. Hanno dovuto scegliere tra noi e hanno puntato su di lei. Intanto arrivavano le televendite, così mi sono aggrappato alle mie pentole e ai miei materassi, e continuo ancora oggi"

Mastrota accoglie con serenità il soprannome che gli è valso il successo il “re delle televendite”:

"Vivo benissimo il fatto di essere considerato il re delle televendite. La TV è così. Carlo Conti mi ha proposto Tale e Quale Show e io ho risposto: “Grazie, ma no grazie: non voglio stare due mesi a Roma, voglio stare con i miei figli”. E lui mi ha detto: “Hai capito tutto, Gio, fai bene”. Per me è fondamentale mantenere un equilibrio tra lavoro e famiglia, e le televendite me lo permettono. Materassi, poltrone, montascale… funzionano".

Proprio grazie alle televendite, Mastrota ha incrociato il cammino di Maria De Filippi, che lo ha invitato a salire sul trono:

"Era un periodo in cui le mie televendite giravano a Uomini e Donne, con Eminflex e Mondial Casa. A Maria dissi: “Lo faccio, però per venti puntate: tra queste sceglierò qualcuno”. E in effetti una ragazza di Vicenza mi colpì, anche se poi scoprii che era già fidanzata"

Oggi Giorgio è felicemente sposato con Floribeth, da cui ha avuto due bambini, e risiede a Civita, in Calabria:

"Floribeth ha 52 anni: quando l’ho conosciuta non era una ragazzina, ma bellissima. Aveva già vissuto matrimoni, separazioni, non aveva figli. Ci siamo trovati al momento giusto. Lei ha lasciato Milano per Bormio e poi si è innamorata di Civita, con i suoi sentieri, i funghi e le nostre escursioni in bici. Ci unisce lo sport, l’amore per la natura e, naturalmente, i nostri bambini"