Giorgia e la brutta lite con Emanuel Lo: "Siamo due esauriti divisi tra amore e odio"

Giorgia, senza peli sulla lingua, ha parlato dei momenti "no" con Emanuel Lo, e non solo.

Giorgia racconta i retroscena della sua love story con Emanuel Lo. Poi parla anche della sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.

Giorgia ed Emanuel Lo tra amore e odio

Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ma lei ha deciso di raccontare un po' più della loro storia d'amore che, al di là delle apparenze, è fatta anche di tanti "bassi" e non soltanto di "alti". Giorgia, ospite ad RDS di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini ha raccontato:

Sembriamo simpatici, ma in realtà siamo una coppia di esauriti come un po' tutti. Ed ha aggiunto: Quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l'odio e l'amore, è normale.

Giorgia e la lite al ristorante con Emanuel Lo

Una delle voci più belle della musica italiana ha anche citato un episodio emblematico di questo loro rapporto amore-odio con il ballerino nonché maestro di Amici di Maria De Filippi:

Qualche sera fa, al ristorante, abbiamo avuto una brutta lite. A un certo punto nostro figlio ha detto: “Adesso se non la smettete io mi alzo e me ne vado”. Sembrava lui il genitore e noi i figli.

D'altra parte, è normale che in una coppia ci siano anche dei momenti "no", specialmente quando l'amore dura da oltre vent'anni. Loro due si sono incontrati per la prima volta nel 2003, quando Emanuel Lo faceva parte del corpo di ballo di Giorgia, e l'anno successivo hanno cominciato a frequentarsi. Hanno vissuto un momento di crisi, per poi tornare più forti che mai ed allargare la famiglia nel 2010 con la nascita del loro Samuel.

Giorgia su Sanremo 2026: "Non mi ha chiamata nessuno"

Nel corso dell'intervista in questione, Giorgia ha anche avuto modo di parlare della sua sfavillante carriera. Infatti, il 7 novembre, uscirà il suo nuovo cd, dal titolo G, su cui lei ha ironizzato: "Non dite che ho messo un titolo difficile da ricordare". D'altra parte, oltre alla carriera da cantante, c'è quella di conduttrice, visto che è - per il secondo anno consecutivo - al timone di X-Factor, talent show di Sky. In più, di recente hanno iniziato a circolare dei rumor secondo cui Giorgia potrebbe essere la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti. A tal proposito, la popstar ha dichiarato:

Ho letto questa cosa che girava ma non è vero niente. Non mi ha chiamata nessuno e nessuno ha detto niente. Non so sinceramente da dove sia partita questa voce. Mi manca solo quello…