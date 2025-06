Gilda Ambrosio: Chi è la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino? Tutto sull'influencer

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Gilda Ambrosio, una delle presunte nuove fiamme di Stefano De Martino!

Chi è Gilda Ambrosio, una delle presunte nuove fiamme di Stefano De Martino? Ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto!

Gilda Ambrosio: Età, Studi, Esordi

Gilda Ambrosio è nata a Napoli, in Campania, il 20 gennaio del 1992; quindi è del segno dell'Acquario ed ha 33 anni. Da sempre appassionata di moda - interesse trasmesso principalmente dai suoi genitori, che gestivano e gestiscono una boutique - dopo essersi diplomata presso il liceo artistico "Suor Orsola Benincasa" della sua città natale, ha deciso di trasferirsi e stabilirsi a Milano per laurearsi all'Istituto Marangoni. Una volta completato il percorso di studi, nel 2016 ha fondato un brand, The Attico, insieme all'amica e collega Giorgia Tordini.

La carriera di Gilda Ambrosio

Nel 2014 è diventata it-girl per grazia.it, un ruolo che ricoperto fino all'anno del lancio del suo brand, The Attico, ossia il 2016. Ben presto vip italiani e stranieri, come la regina delle influencer Chiara Ferragni e la cantante Katy Perry, iniziano ad infossare i suoi abiti, regalandole un successo inaudito. Nel 2018 il 49% di questo brand viene acquistato da Remo Ruffini, il patron di Moncler: da quel momento, The Attico è presente in più di duecento punti vendita in giro per il mondo. Nello stesso anno, la nota rivista Forbes ha inserito l'Ambrosio nella lista dei 30 Under 30 più influenti.

Gilda Ambrosio: Vita sentimentale e Instagram

Non sappiamo con certezza se attualmente sia fidanzata o meno. Nel 2018 è stata paparazzata insieme al conduttore napoletano Stefano De Martino, all'epoca fresco di divorzio da Belen Rodriguez. Dopodiché, le sono stati attribuiti altri flirt, come quello con il figlio del patron di Diesel, Andrea Rosso, e Gabriele Simeoni. Ad oggi, invece, è stata avvistata nuovamente in compagnia di De Martino, tanto che si è iniziato a parlare di un ritorno di fiamma; nessuno dei due ha ancora confermato o smentito il rumor. Il profilo Instagram ufficiale dell'Ambrosio è @gildaambrosio, e conta ben 727.000 follower.