Giacomo Giorgio: Chi è Maddalena Botta? Età, Carriera, Instagram. Tutto sulla nuova fidanzata dell'attore di Mare Fuori

Maddalena Botta: Chi è la digital pr di Dolce&Gabbana

Maddalena Botta è una giovane ragazza originaria di Mialno che avrà poco più di vent'anni. Al momento non conosciamo la data di nascita esatta, quindi non sappiamo quali siano le sue origini né tantomeno il segno zodiacale o l'età. Al contrario, conosciamo il suo percorso di studi e la sua professione: dopo essersi diplomata presso e dopo essersi laureata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, è diventata la digital pr di Dolce&Gabbana. Nonostante lavori per un grande brand di moda come questo, non è un volto noto.

Maddalena Botta su Instagram

Benché non faccia parte del mondo dello spettacolo, conosce diversi personaggi pubblici. Il suo profilo Instagram ufficiale, @mdlnbott, conta circa 13.600 follower ed è pubblico. Qui, tra la sua cerchia di seguaci, tra cui spuntano ad esempio Stefano De Martno e Paolo Di Benedetto. Non sappiamo se siano amici anche nella vita reale; quel che è certo, invece, è che ha un bel rapporto con un'attrice, Beatrice Vendramin.

Maddalena Botta e Giacomo Giorgio non si nascondono più!

Ad oggi il suo nome - finora tuttalpiù sconosciuto - sta circolando parecchio sul web perché l'attore della fiction Mare Fuori, Giacomo Giorgio, ha ufficializzato la relazione amorosa con la Botta sul suo profilo Instagram ufficiale - @giacomogiornoreal - postando delle IG Stories che mostrano inequivocabilmente quanto siano affiatati, lasciano spiazzati i fan; infatti, l'attore ha sempre dichiarato di voler tenere privata la sua vita amorosa, ma evidentemente adesso è davvero sicuro dei sentimenti che prova per questa ragazza.