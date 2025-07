GFVip, Ginevra Lamborghini ricoverata in ospedale: "Mesi lunghi, vissuti come sulle montagne russe"

News VIP

L'ex concorrente del GFVip, Ginevra Lamborghini, ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale: ecco cosa le è successo!

Ginevra Lamborghini è stata protagonista di una brutta disavventura che dura da alcuni mesi: l'ex concorrente del GFVip, infatti, ha raccontato di essere finita in ospedale e che questo incubo dura da due mesi. A rendere ancora più insolita la vicenda, la vippona ha raccontato che prima che si verificasse tutto, era stata avvisata che qualcosa sarebbe successo da...un sogno premonitore.

GFVip, Ginevra Lamborghini in ospedale: ecco come sta l'ex vippona

Nelle scorse ore, Ginevra Lamborghini ha pubblicato sui social uno scatto che ha allarmato i fan: l'ex concorrente del GFVip, infatti, ha postato uno scatto che la ritraeva in un letto d'ospedale e un messaggio che ha fatto pensare al peggio per lei. Nella caption della foto, infatti, Ginevra ha scritto che erano due mesi che viveva così, due mesi "vissuti su una montagna russa". Pur non rivelando di cosa avesse sofferto, era chiaro anche dal suo viso provato che fosse appena uscita da un periodo complesso e duro, che l'ha messa alla prova. E di cui aveva deciso di parlarne ai fan, solo una volta che la situazione si fosse chiarita.

Ciò di cui ha sofferto l'ha portata anche in sala operatoria, ma l'ex vippona ha voluto subito rassicurare i fan, specificando che il peggio era passato e cher ora andava tutto per il meglio: "La cosa più importante è che ce l'abbiamo fatta e alla fine è andato tutto bene". Tuttavia, l'ex gieffina ha preferito non scendere nei dettagli di ciò che ha vissuto in questi mesi, ma ha piuttosto raccontato di un dettaglio che ha reso la sua vicenda davvero insolita.

Parlando con i fan, infatti, Ginevra Lamborghini ha raccontato che ad avvisarla di fare dei controlli è stato un sogno premonitore. Cosa avrà voluto dire?

GFVip, Ginevra Lamborghini svela: "Io avvisata da un sogno premonitore"

Dopo lo spavento per quanto vissuto, Ginevra Lamborghini ha raccontato ai followers che la situazione avrebbe potuto prendere una piega molto diversa, se non fosse stata avvisata in tempo da un sogno premonitore. L'ex gieffina ha rivelato che un amico l'ha sognata e le ha consigliato di sottoporsi a delle analisi del sangue. Esami di routine che però si sono rivelati fondamentali per la sua salvezza.

Nel raccontare cosa ha vissuto, infatti, Ginevra Lamborghini ha postato anche queste parole, lasciando i fan a bocca aperta: "Un grazie speciale alla persona che due mesi e mezzo fa mi ha sognata e mi ha detto: ‘Fai le analisi del sangue, non si sa mai". Ginevra ha proseguito il racconto rivelando come in soli due mesi ciò che ha vissuto l'abbia trasformata sotto alcuni punti di vista, facendo emergere un'insospettabile forza interiore. Ma il merito è stato anche delle persone care, che non l'hanno mai abbandonata:

Grata perché l’universo mi ha dato tutti gli strumenti per trovare la forza dentro di me e intorno a me, mi ha dato un amore che mi ha sorretto in ogni momento. Mai avrei pensato di fare una cosa del genere da sola, ma si sa la bellezza proprio perché è piena di sorprese"

