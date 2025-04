Gf Vip: Lulu Selassiè condannata ad 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo

News VIP

Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino che ha conosciuto nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo. La sentenza è stata emessa oggi, 3 aprile, dal Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) di Roma. La vicenda ha avuto origine dopo la fine della loro relazione, nata sotto i riflettori della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e si è protratta per mesi con episodi di minacce e comportamenti ossessivi da parte della principessa.

Grande Fratello Vip, Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata per atti persecutori nei confronti di Manuel Bortuzzo

La Procura, nel marzo scorso, aveva richiesto una condanna a un anno e quattro mesi nell'ambito di un procedimento con rito abbreviato. Tuttavia, la pena stabilita dal tribunale è risultata più severa.

Secondo l’accusa, Selassié avrebbe tormentato l’ex compagno con continui messaggi minatori, arrivando persino a minacciarlo di morte. Tra le frasi riportate nelle indagini figurano espressioni inquietanti come: "Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo". Il comportamento ossessivo della giovane avrebbe generato in Bortuzzo un forte stato di ansia e paura, fino a indurlo a modificare le sue abitudini quotidiane per evitare incontri indesiderati.

Dopo mesi di tensione e pressioni psicologiche, il nuotatore paralimpico ha deciso di denunciare la Selassié per stalking, dando il via all’indagine che ha portato alla sentenza di oggi.

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié è iniziata nel 2021, durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Inizialmente, la coppia aveva conquistato l’attenzione del pubblico, ma una volta usciti dal reality, il loro legame è andato rapidamente in crisi. Pare tuttavia che la relazione, dopo una breve interruzione si fosse ripresa e che per diverso tempo i due ex gieffini sono stati fidanzati di nascosto. La rottura successiva, tuttavia, non è stata accettata dalla giovane, che ha continuato a cercare il nuotatore in modo insistente. Secondo quanto emerso nel processo, avrebbe attribuito anche al padre di Bortuzzo la responsabilità della fine della relazione.

A seguito dei comportamenti reiterati e minacciosi di Selassié, Bortuzzo si è sentito costretto a interrompere ogni contatto e a rivolgersi alle autorità per proteggere la propria sicurezza. Il tribunale ha ora riconosciuto la gravità della situazione, condannando l'ex gieffina per atti persecutori.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .