Gerry Scotti senza filtri: "La Rai mi ha sottovalutato"

Gerry Scotti tra futuro, frecciate e ironia: l'intervista a Il Messaggero.

Gerry Scotti si prepara a spegnere 70 candeline l’anno prossimo, ma la sua carriera televisiva continua a brillare come se il tempo non fosse mai passato. Punto fermo di Mediaset e amatissimo dal pubblico, il conduttore ha confidato a Il Messaggero di guardare avanti con lucidità e senza paure.

Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna e la stoccata alla Rai

"Pensione? Ho un contratto ancora per due anni, poi ne parleremo. Di sicuro non farò mai un’intervista per lamentarmi che non mi fanno più lavorare. Me ne vado prima, da solo", ha spiegato, lasciando intendere che sarà lui a decidere quando dire basta, senza aspettare segnali dall’azienda.

L’estate appena trascorsa ha confermato Scotti come uno dei mattatori assoluti del piccolo schermo: la nuova versione de La Ruota della Fortuna ha conquistato il pubblico, anche grazie alla mancanza di una reale controprogrammazione da parte della Rai. Un’occasione che il conduttore non ha mancato di sottolineare, con la sua consueta ironia.

"Se me li aspettavo così sprovveduti? Sinceramente, no. Anche se la Rai da tempo fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico, adottando trucchetti e furbizie che si fanno per arrotondare i numeri e dire che le cose vanno bene. Io mi sono fatto questa idea: in Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè, che a me piace molto, per carità".

Secondo Scotti, i vertici di Viale Mazzini avrebbero peccato di superficialità:

:Secondo me in Rai certi dirigenti nelle loro riunioni devono aver detto: “La Ruota della Fortuna è un vecchio format, controprogrammiamo con la nostra bella tv di una volta e sarà una lotta alla pari" Non hanno calcolato il vecchio zio Gerry, però".

Se la Rai ha provato a sottovalutarlo, a Mediaset Gerry resta una colonna portante, con un rapporto solido e affettuoso con Pier Silvio Berlusconi.

"Se mi ha regalato una Porsche? Non ancora, ma adesso al rientro spero di trovarla davanti allo studio. È sempre molto affettuoso. Lavorare a Mediaset è una scelta che ho fatto con il cuore, è casa mia. Mi è andata bene"

A partire da domani, lunedì 1 settembre, Gerry si scontrerà con Stefano De Martino che tornerà in onda con la nuova, attesa. stagione di Affari Tuoi. A tal proposito, il conduttore ha rivelato:

"Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati. Poco fa, il 7 agosto, mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare perché poi torno... Ciao maestro.

Un rapporto cordiale, dunque, ma con le giuste distanze da mantenere. Scotti, con un sorriso che sa già di lezione paterna, ha infatti aggiunto:

“La frase che gli dico ora è questa: sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c'è il vecchio zio Gerry che merita rispetto"