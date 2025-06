Gerry Scotti: "Ho lasciato Tu Si Que Vales dopo 14 anni per godermi i miei nipoti"

News VIP

Gerry Scotti, intervistato a SuperGuidaTv, ha confermato il suo addio nella giura di Tu Si Que Vales.

Dopo ben 14 anni di successi e momenti indimenticabili in prima serata, Gerry Scotti ha ufficialmente annunciato il suo addio a Tu Si Que Vales.

Gerry Scotti dice addio a Tu Si Que Vales: “Ora voglio godermi la vita, la mia salute e i miei nipoti”

Lo ha fatto in un’intervista rilasciata oggi al portale Superguida TV, spiegando con grande serenità le ragioni di questa sua scelta.

“Se è vero che non torno a Tu Si Que Vales? Sì, ho lasciato Tu Si Que Vales dopo 14 anni… Io adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti. A farmi un po’ di vacanza! La ragione è stata semplicemente questa.”

Gerry, amatissimo dal pubblico per la sua empatia e ironia, ha voluto prendersi una pausa da un programma che viene registrato proprio nei mesi estivi, tra luglio e settembre, per dedicarsi a qualcosa di prezioso:la famiglia e un po’ di meritato relax.

Ma attenzione: non si tratta affatto di un ritiro dalle scene. Anzi, grandi novità bollono in pentola, come lui stesso ha anticipato con entusiasmo:

“Nuovi progetti? Quello che farò lo saprete tra poche settimane e lo annuncerò in maniera ufficiale, state tranquilli.”

A confermare il valore centrale di Scotti per l’azienda è stata Mediaset stessa, che nei giorni scorsi ha diffuso una nota ufficiale in cui annuncia il rinnovo e l’estensione del contratto con il conduttore, definendolo uno dei volti più rappresentativi e riconoscibili della rete. Un messaggio speciale è arrivato direttamente dall’Amministratore Delegato, Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto esprimere tutta la sua stima:

“Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset.”

L’addio a Tu Si Que Vales, seppur doloroso, è stato deciso di comune accordo con Mediaset e Fascino, proprio per permettere a Scotti di concentrarsi al meglio su nuovi e importanti progetti editoriali previsti già a partire dal prossimo autunno. Un addio non facile, certo, considerando il rapporto speciale costruito negli anni con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con cui ha formato una squadra affiatatissima che ha fatto emozionare milioni di telespettatori.

Nel frattempo, lo scorso 12 maggio, Gerry è tornato alla conduzione di Caduta Libera, nella fascia preserale di Canale 5, dopo due anni di pausa.