Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"

Anita Nurzia

C’è un’eleganza antica e un pizzico di ironia in ogni parola di Gerry Scotti, e anche quando parla di concorrenza televisiva, il “signore della TV italiana” riesce a farlo con la calma e il sorriso che da sempre lo contraddistinguono.

Gerry Scotti a Stefano De Martino: "Voglio rendere onore al mio avversario giovanissimo"

Durante il Festival dello Spettacolo, organizzato dal direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, il conduttore ha regalato al pubblico un momento di autentica televisione d’altri tempi: niente polemiche, solo rispetto, stima reciproca e una grande passione per il proprio mestiere. Negli ultimi mesi, la competizione tra “La Ruota della Fortuna”, condotto da Scotti, e “Affari Tuoi” condotto dall'ex ballerino di Amici, ha tenuto banco nel mondo televisivo.

Un testa a testa tra due generazioni, due modi diversi di fare intrattenimento, ma con un pubblico che continua a premiare entrambi.

Scotti, con il suo inconfondibile tono bonario, ha raccontato un aneddoto che fotografa perfettamente questa competizione:

"A settembre, portando fuori il cane, vedevo ai pianterreni e al primo piano cosa guardavano. Passavo col taccuino: “De Martino, uno!”. Giravo l’angolo: “Scotti, uno pari”. Mi rendevo conto che la partita era bella".

Un’immagine quasi cinematografica, che mostra un Gerry Scotti curioso e autoironico, intento a contare le televisioni accese tra un condominio e l’altro, mentre l’Italia si divide – con leggerezza – tra chi preferisce l’ironia elegante di un veterano e chi ama la freschezza di un volto giovane come quello di Stefano De Martino.

Ma le parole più belle sono arrivate subito dopo, quando Scotti ha parlato del collega con un rispetto che nel mondo dello spettacolo non è sempre scontato:

"Voglio rendere onore al mio avversario giovanissimo, Stefano De Martino, perché mettendo insieme le componenti sociali, regionali dei nostri due programmi, facciamo una cosa che non succedeva da trent’anni"

Un elogio sincero, che riconosce non solo il talento di De Martino ma anche il valore di un momento televisivo raro: due programmi di successo, appartenenti a generazioni e stili diversi, che riescono a convivere e a sommare il loro pubblico. Scotti ha poi aggiunto con orgoglio che, insieme, le due trasmissioni raggiungono una media complessiva di 11 milioni di telespettatori ogni sera, un risultato che dimostra quanto l’intrattenimento “di qualità” riesca ancora a unire famiglie e generazioni davanti allo schermo. Il confronto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino rappresenta perfettamente l’evoluzione della televisione italiana: da un lato, la scuola classica del conduttore di lungo corso, con una carriera costruita su professionalità, ironia e credibilità; dall’altro, la nuova generazione di showman capaci di unire comicità, spontaneità e ritmo social. Eppure, al di là delle differenze, entrambi condividono un ingrediente fondamentale: l’amore per il pubblico.

Scotti lo sa bene, e lo ribadisce ogni volta che può:

“Il segreto è non sentirsi mai arrivati. È il pubblico che decide se resti o se te ne vai, e a quel giudizio devi sempre rispondere con gratitudine e lavoro”.

Le parole di Scotti non sono soltanto un complimento: sono un segnale di continuità. Perché se oggi De Martino è uno dei volti più amati della televisione, è anche grazie a un percorso costruito nel tempo, tra gavetta e carisma. E sentirsi elogiare da una figura come Gerry Scotti – simbolo di garbo e solidità televisiva – è forse il riconoscimento più grande. Dietro la battuta del "De Martino uno, Scotti uno pari" si nasconde una verità più profonda: la televisione non è fatta di scontri, ma di passaggi di testimone. E Gerry, da eterno gentleman del piccolo schermo, questo lo sa meglio di chiunque altro.

