Futuro in Rai per Barbara d’Urso? Il direttore non smentisce: "Ci sono idee, ma è prematuro"

Il direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ha confermato che potrebbero esserci futuri progetti per Barbara D'Urso.

Dopo oltre due anni di assenza dalla conduzione televisiva, il nome di Barbara d’Urso continua a circolare con insistenza tra le ipotesi del futuro palinsesto Rai. La conduttrice, che ha salutato Pomeriggio Cinque il 2 giugno 2023, non è più tornata in pianta stabile sul piccolo schermo, fatta eccezione per alcune ospitate da Milly Carlucci e Mara Venier, rispettivamente a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte e nel salotto di Domenica In, dove, per la prima volta sul piccolo schermo, ha parlato del suo doloroso addio a Mediaset.

"Alcuni progetti che possono riguardare i vari talent, da Barbara ad altri", le parole di Williams Di Liberatore, Direttore del Prime Time Rai

Negli ultimi mesi, si era diffusa la voce di un possibile approdo della d’Urso in Rai, con la conduzione di un nuovo programma emotainment. Un progetto che avrebbe segnato un ritorno in grande stile per la popolare presentatrice partenopea. Tuttavia, durante la presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione 2025-2026, il Direttore del Prime Time, Williams Di Liberatore, ha gettato acqua sul fuoco, frenando gli entusiasmi.

Interpellato dai giornalisti, Di Liberatore ha spiegato: “È prematuro parlarne in questo momento… Siamo in una fase di scouting”. Una dichiarazione che lascia intendere come non ci sia ancora nulla di definito, ma che al tempo stesso non chiude le porte a eventuali sviluppi futuri.

Nonostante le parole caute, il Direttore ha comunque ammesso che ci sono delle idee in cantiere che coinvolgono Barbara d’Urso. Senza entrare nei dettagli, ha lasciato intendere che la conduttrice potrebbe essere presa in considerazione per altri format in fase di definizione. “Ti confermo alcuni progetti che possono riguardare i vari talent, da Barbara ad altri…” ha dichiarato Di Liberatore.

Al momento, dunque, non esiste alcun annuncio ufficiale sul ritorno in Rai della d’Urso, ma l’interesse della televisione pubblica nei suoi confronti sembra tutt’altro che sopito. Il futuro televisivo di Barbara potrebbe quindi prendere forma nei prossimi mesi e una cosa è certa: nonostante la pausa forzata, il suo nome continua a far parlare e resta tra i più chiacchierati del panorama televisivo italiano.