Francesco Totti e Ilary Blasi, i Rolex “a metà”: il giudice decide l’affido condiviso degli orologi

Il giudice ha confermato la decisione interlocutoria presa già nel 2023, optando per una soluzione di compromesso: gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blas avranno il diritto di utilizzo dei noti orologi contesi.

Sembra uscita da una commedia moderna, e invece è tutto vero: il tribunale civile di Roma si è espresso sul curioso e discusso caso dei Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, decidendo per un insolito quanto emblematico “affido condiviso”.

Francesco Totti e Ilary Blasi, affidamento condiviso per i quattro orologi Rolex

La vicenda, ormai divenuta uno dei simboli del divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva, ruotava attorno a quattro orologi di lusso, tutti Rolex, rimasti al centro di un braccio di ferro tra gli ex coniugi. Dopo la separazione annunciata nel 2022, la questione degli orologi era divenuta oggetto di un procedimento giudiziario civile, con Totti che ne reclamava la restituzione e Blasi che ne aveva mantenuto il possesso.

Il giudice, però, ha confermato la decisione interlocutoria presa già nel 2023, optando per una soluzione di compromesso: entrambi avranno il diritto di utilizzo degli orologi, che dovranno essere “gestiti” con modalità condivise. In altre parole, nessuno dei due potrà vantare un possesso esclusivo: i preziosi dovranno alternarsi tra le mani di Ilary e quelle di Francesco, nel segno di una spartizione che più che giuridica sembra quasi sentimentale.

Una scelta singolare, quella dell’“affido condiviso”, che sottolinea ancora una volta quanto i contenziosi tra Totti e Blasi abbiano assunto, nel tempo, contorni quasi surreali. Non è la prima – e con ogni probabilità non sarà l’ultima – battaglia legale della coppia, che dopo 17 anni di matrimonio continua a confrontarsi in tribunale su più fronti.

Va precisato che il provvedimento non è definitivo: entrambe le parti hanno ancora la possibilità di impugnare la decisione, lasciando la porta aperta a nuovi sviluppi. E così, il “capitolo Rolex” resta aperto, alimentando ulteriormente il racconto mediatico di una separazione che non smette di far parlare.

Nel frattempo, gli orologi – simbolo di un tempo condiviso che non c’è più – restano in una sorta di limbo, destinati a passare "di polso in polso", almeno fino alla prossima sentenza.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, estate in famiglia a Singapore, Ilary Blasi e Bastian Mullar ai Caraibi

Nel mentre della disputa legale sugli orologi, Totti e Ilary si stanno godendo l'estate con i loro rispettivi compagni. L'ex capitano giallorosso si trova in Oriente tra i grattacieli di Singapore. L’ex capitano della Roma e la sua compagna Noemi Bocchi hanno scelto l’Asia come meta per le vacanze, portando con sé tutta la famiglia allargata: Cristian, Chanel e Isabel Totti, insieme a Sofia e Tommaso Caucci, figli di Noemi. Le prime immagini condivise sui social raccontano un viaggio all’insegna della spensieratezza, tra scorci iconici, risate tra fratelli e tanta complicità. I ragazzi si divertono tra tuffi e selfie sulla terrazza del celebre Marina Bay Sands, dove Chanel Totti ha regalato ai suoi follower scatti da influencer, sospesa tra piscina e skyline da cartolina.

Intanto, dall’altra parte del mondo, anche Ilary Blasi sembra vivere la sua parentesi estiva con leggerezza, condividendo momenti di relax dai paradisi caraibici di St. Barth, insieme a Bastian Muller. Due estati diverse, due famiglie ricostruite, ma entrambi accomunati da un presente che cerca equilibrio, serenità e nuovi ricordi da costruire.