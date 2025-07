Francesca Ferragni è diventata mamma: è nata la piccola Lea

News VIP

Nuovo arrivo per la famiglia Ferragni, con la nascita della piccola Lea, secondogenita di Francesca Ferragni e del marito Riccardo Nicoletti.

Francesca Ferragni è diventata mamma per la seconda volta: la sorella di Chiara Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti hanno accolto, infatti, nelle scorse ore, la nascita della piccola Lea, sorellina di Edoardo.

Francesca Ferragni mamma bis: è nata la piccola Lea

Nel 2022, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono diventati genitori di Edoardo e nelle scorse ore hanno annunciato la nascita della piccola Lea. Sui social, la coppia aveva svelato, qualche mese fa, di essere in dolce attesa di un secondo figlio, pubblicando una foto di Edoardo intento a dare un bacio al pancione della mamma.

Ed è sempre sui social che Francesca Ferragni ha svelato di essere diventata mamma per la seconda volta, postando la foto della famiglia riunita intorno alla culla dove riposa Lea. La piccola è nata ieri, sabato 5 luglio, e i genitori hanno deciso di annunciare l'arrivo della bambina aspettando qualche ora, com'è accaduto anche a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con Kian.

Il post di Francesca Ferragni è stato ovviamente sommerso di commenti e auguri da parte dei followers e degli amici, ma sono arrivati anche i commenti di Valentina e Chiara Ferragni, che sono nuovamente zie.

Francesca Ferragni è diventata mamma per la seconda volta: la reazione delle sorelle Chiara e Valentina

Dopo l'annuncio della gravidanza a gennaio, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno mantenuto un certo riserbo sull'arrivo della piccola Lea, preferendo un gender reveal intimo e aspettando qualche ora prima di annunciare che la piccola era nata senza complicazioni. Il post della sorella di Chiara Ferragni è stato preso d'assalto dai commenti e dagli auguri dei fan.

Ma non sono mancate le reazioni di Chiara e Valentina Ferragni, che hanno così commentato l'arrivo della nuova nipotina. "Sono di nuovo zia" ha scritto Chiara Ferragni, celebrando la nascita della piccola Lea, che è una nuova aggiunta allla famiglia. Anche Valentina non è stata da meno e ha postato un commento che riportava "Sono zia per la quarta volta", facendo così riferimento anche agli altri nipotini.