Francesca Fagnani: "Vorrei Maria De Filippi a Belve, nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore"

In attesa del suo ritorno a Belve in onda dal 22 aprile, Francesca Fagnani si è raccontata al Corriere della Sera, confidando la sua ammirazione sconfinata nei confronti di Maria De Filippi.

Dal 22 aprile torna in prima serata su Rai2, Belve, con cinque nuovi appuntamenti condotti da Francesca Fagnani. In apertura, la giornalista intervisterà volti noti come Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e l’atleta Marcel Jacobs. In un’intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera, la Fagnani ha svelato alcuni retroscena della dodicesima stagione e risponde alle critiche sul programma.

Belve: Francesca Fagnani, dal 22 aprile torna con le sue celebri interviste

Una delle accuse ricorrenti nei confronti di Belve riguarda un presunto “ammorbidimento” delle domande. Secondo la giornalista, in realtà è cambiato l’approccio degli ospiti:

“L’unica cosa che è cambiata è l’atteggiamento degli intervistati. Chi arriva conosce il programma e quindi si presenta con uno spirito predisposto. Chi arriva conosce il programma e quindi si presenta con uno spirito predisposto"

Per lei, le conversazioni restano uno “spazio di gioco psicologico” in cui luci e ombre delineano il ritratto delle persone, senza inseguire “il tema a effetto da lanciare sui social”.

Sull’idea che reciti per dare spettacolo, la conduttrice è categorica:

“ Ma io sono così, io mi sento più giornalista che attrice, sono quella, quello è il mio modo di essere, di certo è un programma che è totalmente cucito addosso a me. E quindi è un programma dove emerge la mia personalità, non sono neutra: ma attrice no ."

Fuori dallo studio, Francesca parla con la stessa schiettezza del suo amore per gli animali:

“In casa è arrivato Blu, il terzo Cavalier King dopo Nina e Bice. Non considero i miei cani come sostituti dei figli, ma è un tipo di affettività completa. E hanno un vantaggio: non diventano adolescenti ingrati”. Per lei, il complimento per eccellenza resta il soprannome “Belva” – e in questo senso la “Belva peggiore” sarebbe, scherza, “Enrico Mentana”.

Infine, la conduttrice ha svela chi sognerebbe di intervistare nel suo celebre e amato talk show:

“Nel mondo ideale incontrerei Angela Merkel, ma in Italia, essendo sua grande fan, vorrei avere ospite Maria De Filippi. Sa intercettare il gusto delle persone meglio di chiunque altro: chi fa il 30 percento di share ancora oggi sa capire qualcosa in più del pubblico, e in conduzione gioca in sottrazione su sé stessa”.