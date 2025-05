News VIP

Francesca Barra parla della chiusura anticipata di The Couple: "In parte me lo aspettavo"

La giornalista e scrittrice Francesca Barra, recente opinionista insieme a Luca Tommassini nel reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi, ha parlato a Fanpage dei possibili motivi per cui il programma non ha funzionato ed è stato chiuso con tre settimane di anticipo.