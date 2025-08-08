Fiorello, svaligiata la sua casa di Roma, furto da 300 mila euro

News VIP

Furto per Rosario Fiorello: mentre era in vacanza, dei ladri si sono introdotti nella sua villa romana.

Mentre Rosario Fiorello e la sua famiglia si godono le vacanze estive lontano da Roma, nella loro residenza cittadina si è consumata una vera e propria razzia. A dare l’allarme è stata la donna delle pulizie, unica persona ad avere una copia delle chiavi, che, entrando in casa nella mattinata di ieri, si è accorta che qualcosa non quadrava e ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Ladri nella villa di Fiorello, rubati gioielli e orologi

Secondo una prima ricostruzione de Il Messaggero, i ladri sono entrati in azione in piena notte, disinnescando l’antifurto e forzando una porta-finestra per accedere al piano padronale. Una volta all’interno, si sono diretti direttamente verso le camere da letto, dove hanno messo a segno un colpo da manuale: collane, anelli, bracciali e orologi di straordinario valore sono stati asportati in pochi minuti. Il danno complessivo, secondo le prime stime, si aggirerebbe intorno ai 300 mila euro.

Le volanti della Questura di Roma, arrivate sul posto, hanno cinturato l’area, mentre la Polizia Scientifica ha compiuto un accurato sopralluogo. Agenti e tecnici – spiega Il Messaggero – hanno utilizzato reagenti chimici e altre sostanze per individuare tracce biologiche, ma finora le analisi non hanno fornito indizi utili all’identificazione dei malviventi. Nessun capello, impronta o fibra ha consentito di tracciare un profilo investigativo.

Il colpo a casa di Fiorello segnala ancora una volta l’allarme crescente nelle ville di pregio di Roma, dove la presenza di sofisticati sistemi di allarme non sempre basta a scoraggiare bande specializzate. Le indagini proseguono a ritmi serrati: gli investigatori stanno visionando le immagini di sorveglianza dei vicini e scartabellando i database di furti analoghi per cercare collegamenti.

Nel frattempo, Fiorello è stato informato telefonicamente dell’accaduto e sta valutando in che modo ripristinare la sicurezza della sua abitazione una volta rientrato in città. Il furto nella casa di uno degli showman più amati d’Italia è destinato a tenere banco nelle cronache di queste calde giornate estive, mentre la Polizia di Stato insegue ancora gli autori di questa spietata intrusione.