TGCom24
Home | VIP | News | Fiorello, svaligiata la sua casa di Roma, furto da 300 mila euro
News VIP

Fiorello, svaligiata la sua casa di Roma, furto da 300 mila euro

Anita Nurzia

Furto per Rosario Fiorello: mentre era in vacanza, dei ladri si sono introdotti nella sua villa romana.

Fiorello, svaligiata la sua casa di Roma, furto da 300 mila euro

Mentre Rosario Fiorello e la sua famiglia si godono le vacanze estive lontano da Roma, nella loro residenza cittadina si è consumata una vera e propria razzia. A dare l’allarme è stata la donna delle pulizie, unica persona ad avere una copia delle chiavi, che, entrando in casa nella mattinata di ieri, si è accorta che qualcosa non quadrava e ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Ladri nella villa di Fiorello, rubati gioielli e orologi

Secondo una prima ricostruzione de Il Messaggero, i ladri sono entrati in azione in piena notte, disinnescando l’antifurto e forzando una porta-finestra per accedere al piano padronale. Una volta all’interno, si sono diretti direttamente verso le camere da letto, dove hanno messo a segno un colpo da manuale: collane, anelli, bracciali e orologi di straordinario valore sono stati asportati in pochi minuti. Il danno complessivo, secondo le prime stime, si aggirerebbe intorno ai 300 mila euro.

Le volanti della Questura di Roma, arrivate sul posto, hanno cinturato l’area, mentre la Polizia Scientifica ha compiuto un accurato sopralluogo. Agenti e tecnici – spiega Il Messaggero – hanno utilizzato reagenti chimici e altre sostanze per individuare tracce biologiche, ma finora le analisi non hanno fornito indizi utili all’identificazione dei malviventi. Nessun capello, impronta o fibra ha consentito di tracciare un profilo investigativo.

Il colpo a casa di Fiorello segnala ancora una volta l’allarme crescente nelle ville di pregio di Roma, dove la presenza di sofisticati sistemi di allarme non sempre basta a scoraggiare bande specializzate. Le indagini proseguono a ritmi serrati: gli investigatori stanno visionando le immagini di sorveglianza dei vicini e scartabellando i database di furti analoghi per cercare collegamenti.

Nel frattempo, Fiorello è stato informato telefonicamente dell’accaduto e sta valutando in che modo ripristinare la sicurezza della sua abitazione una volta rientrato in città. Il furto nella casa di uno degli showman più amati d’Italia è destinato a tenere banco nelle cronache di queste calde giornate estive, mentre la Polizia di Stato insegue ancora gli autori di questa spietata intrusione.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La Promessa Anticipazioni 9 agosto 2025: Un sogno cambia tutto e Maria finisce tra le braccia di Manuel!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 9 agosto 2025: Un sogno cambia tutto e Maria finisce tra le braccia di Manuel!
X Factor 2025: i 4 giudici prontissimi per la nuova stagione. Si accende il talento e parte... il KARAOKE! (Video)
anticipazioni TV X Factor 2025: i 4 giudici prontissimi per la nuova stagione. Si accende il talento e parte... il KARAOKE! (Video)
Alba Parietti rompe il silenzio e risponde a Lorella Cuccarini: "Tentativo assurdo di mettermi in ridicolo"
news VIP Alba Parietti rompe il silenzio e risponde a Lorella Cuccarini: "Tentativo assurdo di mettermi in ridicolo"
Amici 24, Francesca Bosco: "È stato tutto meraviglioso. Ecco come vanno le cose tra me e Jacopo Sol"
news VIP Amici 24, Francesca Bosco: "È stato tutto meraviglioso. Ecco come vanno le cose tra me e Jacopo Sol"
Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata: chi è la nuova fiamma?
news VIP Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata: chi è la nuova fiamma?
Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
news VIP Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale
news VIP Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale
Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi
news VIP Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV