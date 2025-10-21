Fiorello ironizza su Stefano De Martino: "Il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo!"

News VIP

Il mattatore siciliano è tornato in radio con La Pennicanza e scherza su Sarkozy, Radio3 e i paragoni televisivi.

È ripartito a pieni giri La Pennicanza, il nuovo show radiofonico di Fiorello con Fabrizio Biggio, in onda su Rai Radio2. Dopo il debutto parziale di ieri, nella puntata del 21 ottobre lo showman siciliano ha dato il via ufficiale alla stagione con il suo inconfondibile mix di ironia, ritmo e improvvisazione.

Fiorello irrefrenabile a “La Pennicanza”: "Stefano De Martino? Lasciatelo fare la sua carriera!"

Fiorello ha aperto la trasmissione con una delle sue irresistibili imitazioni, “telefonando” a una finta Carla Bruni per commentare l’arresto dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Da qui è nato un siparietto esilarante:

“Mio marito è innocente — o come dite voi… l’ha fatta franc!”, ha detto la “Bruni” con un improbabile accento francese.

“Arrestato? Volgari! Noi diciamo ‘se lo sono inchiappetè’! Non eravamo mano nella mano… eravamo ‘ammanettè’! Ha portato in carcere tre libri, io gli ho nascosto anche Fuga da Alcatraz! Come passo le giornate? Faccio torte giganti. Non per nascondere la lima all’interno… noi la chiamiamo escamotage pur l’évasion!”.

Un inizio in pieno stile Fiorello, tra parodie e battute al limite del surreale. Ma uno dei momenti più commentati della puntata è stato il passaggio dedicato a Stefano De Martino, spesso accostato a Fiorello per il suo stile da conduttore brillante e versatile. Lo showman, con la solita ironia tagliente, ha commentato così:

“Stefano De Martino il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo? Ma perché? Casomai De Martino è il nuovo San Gennaro!”

Una battuta che, dietro la comicità, nasconde anche una riflessione sul peso dei paragoni nello spettacolo. Fiorello ha infatti aggiunto:

“Anche di me dissero che ero il nuovo Walter Chiari, ma io mi sono sempre opposto. Meglio lasciar ognuno fare la propria carriera. I paragoni fanno male sia al nuovo che al vecchio, ma di più al nuovo.”

Un commento che in molti hanno letto come un gesto di stima verso De Martino, ma anche come un monito a non trasformare le somiglianze artistiche in etichette scomode. Nel corso della puntata, lo showman ha scherzato anche sull’incursione televisiva di domenica sera a Cinque Minuti su Rai1, che ha totalizzato un ottimo 22,4% di share:

“Mi chiedono: ‘Perché non fai la tv?’. Perché ogni tanto i sex symbol devono stare indietro! Hai voglia a cercare ‘i nuovi Fiorello’… sai quanti ne ho visti? Uno doveva essere Milo Infante… ora sta su Rai2, praticamente una condanna! Come quando ti mandavano a fare il militare a Macomer! Quando arrivai io, invece, mi dicevano che ero il nuovo... Luca Sardella!”.

Fiorello e Biggio hanno chiuso la puntata promettendo nuove risate e sorprese per gli ascoltatori: appuntamento domani, alle 13:45, sempre su Rai Radio2.Un ritorno che conferma ancora una volta la capacità di Fiorello di trasformare la radio in un palcoscenico irresistibile, dove l’ironia incontra l’attualità e la spontaneità regna sovrana.