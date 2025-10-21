TGCom24
Home | VIP | News | Fiorello ironizza su Stefano De Martino: "Il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo!"
News VIP

Fiorello ironizza su Stefano De Martino: "Il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo!"

Anita Nurzia

Il mattatore siciliano è tornato in radio con La Pennicanza e scherza su Sarkozy, Radio3 e i paragoni televisivi.

Fiorello ironizza su Stefano De Martino: "Il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo!"

È ripartito a pieni giri La Pennicanza, il nuovo show radiofonico di Fiorello con Fabrizio Biggio, in onda su Rai Radio2. Dopo il debutto parziale di ieri, nella puntata del 21 ottobre lo showman siciliano ha dato il via ufficiale alla stagione con il suo inconfondibile mix di ironia, ritmo e improvvisazione.

Fiorello irrefrenabile a “La Pennicanza”: "Stefano De Martino? Lasciatelo fare la sua carriera!"

Fiorello ha aperto la trasmissione con una delle sue irresistibili imitazioni, “telefonando” a una finta Carla Bruni per commentare l’arresto dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Da qui è nato un siparietto esilarante:

“Mio marito è innocente — o come dite voi… l’ha fatta franc!”, ha detto la “Bruni” con un improbabile accento francese.

“Arrestato? Volgari! Noi diciamo ‘se lo sono inchiappetè’! Non eravamo mano nella mano… eravamo ‘ammanettè’! Ha portato in carcere tre libri, io gli ho nascosto anche Fuga da Alcatraz! Come passo le giornate? Faccio torte giganti. Non per nascondere la lima all’interno… noi la chiamiamo escamotage pur l’évasion!”.

Un inizio in pieno stile Fiorello, tra parodie e battute al limite del surreale. Ma uno dei momenti più commentati della puntata è stato il passaggio dedicato a Stefano De Martino, spesso accostato a Fiorello per il suo stile da conduttore brillante e versatile. Lo showman, con la solita ironia tagliente, ha commentato così:

“Stefano De Martino il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo? Ma perché? Casomai De Martino è il nuovo San Gennaro!”

Una battuta che, dietro la comicità, nasconde anche una riflessione sul peso dei paragoni nello spettacolo. Fiorello ha infatti aggiunto:

“Anche di me dissero che ero il nuovo Walter Chiari, ma io mi sono sempre opposto. Meglio lasciar ognuno fare la propria carriera. I paragoni fanno male sia al nuovo che al vecchio, ma di più al nuovo.”

Un commento che in molti hanno letto come un gesto di stima verso De Martino, ma anche come un monito a non trasformare le somiglianze artistiche in etichette scomode. Nel corso della puntata, lo showman ha scherzato anche sull’incursione televisiva di domenica sera a Cinque Minuti su Rai1, che ha totalizzato un ottimo 22,4% di share:

“Mi chiedono: ‘Perché non fai la tv?’. Perché ogni tanto i sex symbol devono stare indietro! Hai voglia a cercare ‘i nuovi Fiorello’… sai quanti ne ho visti? Uno doveva essere Milo Infante… ora sta su Rai2, praticamente una condanna! Come quando ti mandavano a fare il militare a Macomer! Quando arrivai io, invece, mi dicevano che ero il nuovo... Luca Sardella!”.

Fiorello e Biggio hanno chiuso la puntata promettendo nuove risate e sorprese per gli ascoltatori: appuntamento domani, alle 13:45, sempre su Rai Radio2.Un ritorno che conferma ancora una volta la capacità di Fiorello di trasformare la radio in un palcoscenico irresistibile, dove l’ironia incontra l’attualità e la spontaneità regna sovrana.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Temptation Island, Lino Giuliano contro Tony Renda: Il botta e risposta è infuocato!
news VIP Temptation Island, Lino Giuliano contro Tony Renda: Il botta e risposta è infuocato!
Uomini e Donne, Cristina Ferrara rompe il silenzio dopo il bacio tra Gianmarco e Martina: "Mi ha preso in giro"
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara rompe il silenzio dopo il bacio tra Gianmarco e Martina: "Mi ha preso in giro"
Belen Rodriguez beccata in dolce compagnia. Ecco chi è la nuova fiamma della showgirl argentina
news VIP Belen Rodriguez beccata in dolce compagnia. Ecco chi è la nuova fiamma della showgirl argentina
Ballando con le stelle: "Barbara D'Urso ha tutta la mia ammirazione", parla Patrizia Rossetti
news VIP Ballando con le stelle: "Barbara D'Urso ha tutta la mia ammirazione", parla Patrizia Rossetti
Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Marina fuori controllo, che sceneggiata
news VIP Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Marina fuori controllo, che sceneggiata
Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Raul Dumitras vicini? Spunta segnalazione!
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Raul Dumitras vicini? Spunta segnalazione!
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Vinicio in astinenza, Marina prova ad incastrarlo
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Vinicio in astinenza, Marina prova ad incastrarlo
La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Pia lascia Don Ricardo, è finita!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Pia lascia Don Ricardo, è finita!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV