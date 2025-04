Fedez beccato con una misteriosa ragazza: Il video del bacio appassionato

News VIP

Fedez paparazzato in compagnia di una bella ragazza col caschetto. Ecco che cosa sappiamo al riguardo!

Fedez ha un nuovo amore? Non sappiamo se sia stato soltanto un bacio in discoteca, oppure se tra i due ci sia molto di più, sta di fatto che il rapper è stato beccato in dolce compagnia.

Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini

Nuovo amore per Fedez? Parrebbe proprio di sì. Il rapper è reduce da una turbolenta separazione con la regina delle influencer italiane, Chiara Ferragni, e non solo: infatti, qualche mese fa è scoppiato uno scandalo che lo ha travolto. Stando a quanto emerso grazie al re dei paparazzi, Fabrizio Corona, il "vero amore" di Fedez non è mai stata sua moglie, nonché madre dei suoi due figli Leone e Vittoria, bensì una giovane di nome Angelica Montini. Infatti, parrebbe proprio che i due siano stati amanti per anni, compresi quelli in cui Fedez era prima fidanzato e poi sposato con la Ferragni.

Fedez e l'esperienza sanremese

Una volta che è esplosa questa "bomba", Fedez ha pensato bene di cominciare a mantenere un basso profilo, concentrandosi soltanto sulla sua carriera musicale. D'altra parte, poco dopo si è dedicato anima e corpo all'esperienza sanremese, che gli ha dato delle belle soddisfazioni: al Festival di Sanremo, quest'anno, si è piazzato al quarto posto con la sua Battito, una canzone sulla depressione, ed in più ha riscosso grande successo anche la cover di Bella stronza di e con Marco Masini.

Fedez paparazzato con una misteriosa ragazza

Di recente, sembrerebbe proprio che Fedez sia tornato al periodo immediatamente successivo la fine della sua relazione amorosa con Chiara Ferragni. In quei giorni, il cantante veniva spesso e volentieri paparazzato in compagnia di diverse ragazze, come ad esempio Garance Authié o Luna Shirin Rasia. Ora, il settimanale Chi ha fatto uscire delle foto inequivocabili: Fedez è in discoteca e si sta scambiando delle effusioni con una misteriosa giovane. Al momento, non si sa di chi sia questa ragazza con il caschetto moro, e chissà se lo scopriremo mai, visto che potrebbe anche trattarsi di un'avventura occasionale e non dell'inizio di una love story in piena regola...