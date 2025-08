Fabrizio Corona nella bufera per il caso Raoul Bova–Martina Ceretti: accuse, smentite e retroscena

News VIP

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha smentito di aver dato soldi a Federico Monzino per il materiale audio diffuso sui sui canale, riguardante conversazioni private tra Raoul Bova e Martina Ceretti.

La vicenda degli audio privati tra Raoul Bova e la modella Martina Ceretti, diffusi online nelle scorse settimane, si è trasformata da semplice gossip a un caso con contorni ben più gravi, tra ipotesi di ricatti, estorsioni e contatti sospetti.

Fabrizio Corona sul caso Bova: "Noi trattative non ne facciamo e soldi non ne vogliamo"

Secondo quanto riportato da La Repubblica, un nuovo elemento si sarebbe aggiunto al quadro investigativo. Federico Monzino, ovvero colui che ha inviato il materiale a Fabrizio Corona che poi l'ha diffuso tramite il suo canale Falsissimo, avrebbe dato all'imprenditore mille euro e un numero di telefono di un pusher per avere tale materiale privato tra Bova e la Ceretti. "Mille euro in contanti e il numero di un pusher. Sarebbe il prezzo concordato con Fabrizio Corona per gli audio e le chat private tra Raoul Bova e la sua presunta amante, la modella Martina Ceretti. Messaggi poi finiti su Falsissimo, la rubrica online su YouTube" si legge sul portale. Tale dichiarazioni sono state smentite dallo stess Monzino. “Non ho ricevuto né soldi né favori”, ha precisato.

Fabrizio Corona, tirato in ballo in prima persona, non ha atteso per ribattere e lo ha fatto con toni netti:

"Oggi è uscita su tutti i siti questa notizia clamorosa, addirittura Il Fatto Quotidiano parla di “Monzino che vuota il sacco”. Pare che, dopo averlo pagato, io gli abbia dato il contatto di un pusher per avere cocaina gratis a vita e che dietro quella sim spagnola ci sia io. Ma secondo voi? Questi forse si sono dimenticati che noi trattative non ne facciamo, soldi non ne vogliamo. Ma la vera domanda è: chi comanda tutto questo circo?.

A intervenire anche il suo legale, che su Instagram ha sollevato dubbi sulla gestione delle informazioni:

"Ho letto oggi le notizie sulle dichiarazioni che avrebbe fatto Monzino ai Carabinieri, sono riportate dicendo che Corona avrebbe dato il nome di un pusher in cambio degli scoop su Raoul Bova. Ma rendetevi conto. Prima di tutto, come fanno questi ad avere le presunte dichiarazioni? Visto che i verbali della Polizia dovrebbero essere coperti da segreto. Capite che non è possibile"

Il futuro di Raoul Bova in Don Matteo

Parallelamente, il clamore mediatico attorno alla vicenda ha sollevato voci su un possibile rischio professionale per Raoul Bova. Il settimanale DiPiùTv ha ipotizzato che l’attore possa perdere il ruolo di don Massimo nella fiction di punta di Rai 1, Don Matteo: "Raoul rischia di perdere pure il suo ruolo in Don Matteo, fiction di punta della Rai, dove tre anni fa ha preso il posto del grande Terence Hill, interpretando il gentile e affidabile don Massimo"

Una voce che, secondo Fanpage, non trova però alcun riscontro nei piani dell’azienda:

"Fanpage apprende che il ruolo in Don Matteo 15 non è in alcun modo messo in discussione e che, al momento, la sua vicenda strettamente privata, con relativa separazione da Rocio Munoz Morales, non avrebbe giustamente intaccato il contributo che ha dato alla serie."

Le riprese della quindicesima stagione di Don Matteo, confermata ufficialmente dalla Rai lo scorso mese durante la presentazione dei palinsesti, sono infatti già in programma per il prossimo anno televisivo, con Bova confermato nel cast.