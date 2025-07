Fabrizio Corona e il delirio a ruota libera: "Ho lasciato Zoe Cristofoli perché aveva la cellulite"

News VIP

In una nuova intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha rilasciato nuove dichiarazioni piuttosto divisive sia sul suo lavoro, sia relative alla sua vita privata.

Fabrizio Corona è tornato a parlare. E quando Corona parla, si sa, la sobrietà prende il primo aereo per fuggire lontano. In una nuova intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex re dei paparazzi ha snocciolayo con naturalezza un mix di confessioni private, follie personali e affermazioni al limite dell’assurdo – con il solito tono da so tutto io, senza un briciolo di filtro.

Fabrizio Corona: "Sono il re della comunicazione"

Le nuove dichiarazioni di Corona sono abbastanza da brividi (non proprio di piacere):

"Vdo solo ragazze belle, con un bel c*lo e senza cellulite. Nel 2018 ero fidanzato con Zoe Cristofoli, molto bella. Quando mi sono accorto che aveva un po’ di cellulite l’ho lasciata."

Fabrizio con nonchalance, riduce la fine di una relazione a una questione epidermica. Niente romanticismi, introspezioni o crisi personali. Solo... dermatologia estetica. Ma attenzione, non è solo l’arte del corteggiamento spietato a occupare la scena. Corona, con il suo solito tono da superuomo tragico, ci tiene a chiarire che mentire, per lui, è quasi un mestiere:

"Percentuale di bugie? Ottanta per cento. Perché serve per vivere, vendere."

Oggi Corona, che è diventato padre per la seconda volta dopo la nascita di Thiago avuto insieme alla sua compagna Sara Barbieri, ammette che il carcere lo ha anche molto e inevitabilmente provato:

"Devi anche prendere atto che io a un certo punto sono diventato pazzo. Dopo il carcere di San Vittore. Ho cominciato a girare con una pistola. Piccola, da cavigliera, in madreperla. Ma mai sparato. Solo nei campi. Facevo lo scemo."

Ovviamente, non potevano mancare i riferimenti al Corona lifestyle, dove sesso, droga e notti folli fanno da colonna sonora. Lui stesso lo ammette senza troppi giri di parole:

"Sesso? Sono ammalato. A 18 anni sono andato a vivere a Miami. Facevo il modello. Ero entrato in un giro allucinante. Feste, droga, prostituzione, gigolò. E frequentavo la casa di Gianni Versace. Tutti che scovano con tutti, tutti che pippavano in ogni angolo. Ho visto cose che voi umani…"

E oggi? Il tempo delle feste è finito, ma quello delle pillole no:

"Vado a letto alle cinque del mattino, imbottito di pillole. Almeno cento. Solo così riesco a dormire. Tardi, ma tranquillo."

E per non farsi mancare nulla, ecco anche un po’ di bodybuilding a rischio vita:

"Ho incominciato a doparmi con prodotti che fanno malissimo. Testosterone in puntura. Non mi spaventa più niente, nemmeno la morte. Preferisco morire a 60 anni in forma che trascinarmi oltre gli 80."

Corona non ha certo perso la voglia di provocare. Infine, il capitolo Falsissimo, il suo nuovo podcast su YouTube che – manco a dirlo – promette rivelazioni “vere” in un mondo di bugie. E su questo, nessuna modestia:

"Sono il re della comunicazione."

Una corona (è il caso di dirlo) che Fabrizio si auto-incorona, nel bel mezzo del suo racconto a metà tra autobiografia e monologo teatrale.Tra sparate, confessioni e qualche colpo di scena, resta un’unica certezza: Fabrizio Corona non si smentisce mai. E forse, neanche vuole.

Fabrizio Corona e gli audio diffusi tra Raul Bova e Martina Ceretti

Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé e questa volta mira dritto a uno dei volti più rassicuranti (e insospettabili) dello spettacolo italiano: Raoul Bova.Tutto è nato da un nuovo episodio del suo podcast “Falsissimo”–in cui il re dei paparazzi ha lanciato un’accusa all'attore, "colpevole" di aver tradito la sua compagna Rocio Morales

Secondo Corona, l’attore avrebbe avuto una relazione segreta con la modella e influencer Martina Ceretti, iniziata ben due anni fa su Instagram. Non una semplice simpatia social, ma qualcosa di ben più concreto: chat private, inviti strategici a cene “a quattro” per non dare troppo nell’occhio e – udite udite – anche un incontro in hotel a Milano. Ma non è finita qui.

Fanpage ha cercato di fare chiarezza riportando alcuni screenshot delle conversazioni. Il tono? Molto affettuoso. A tratti zuccheroso. Fino al famigerato messaggio vocale – custodito da Corona come un trofeo digitale – in cui Raoul Bova si rivolgerebbe così a Martina il giorno dopo l'incontro:

“Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti.”