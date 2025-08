Enrico Papi riporta in TV Sarabanda e lancia una frecciatina ad Affari Tuoi: "L’azzardo non mi è mai piaciuto"

News VIP

Enrico Papi, che è tornato del preserale del piccolo schermo con il ritorno di Sarabanda, ha detto la sua sul popolare game show condotto da Stefano De Martino, campione di ascolti di Rai1.

Con il ritorno di Sarabanda su Canale 5, in onda ogni sera dal 21 luglio alle 18:45, Enrico Papi si è ripreso la scena del preserale con uno dei programmi cult della musica italiana in tv. Colorato, rinnovato nello studio, ma fedele alla sua anima originale, il game show musicale è tornato per sfidare a suon di note e memoria musicale i concorrenti e, indirettamente, anche la concorrenza.

Enrico Papi parla dei concorrenti di Sarabanda: "Non sono gente qualsiasi che vanno a giocare con la fortuna sono super preparati"

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Enrico Papi ha raccontato l’entusiasmo con cui è stato accolto questo ritorno, sottolineando i buoni risultati ottenuti sin dai primi giorni e, senza mezzi termini, ha colto l’occasione per differenziare il suo programma da altri attualmente in onda.

Proprio parlando del format e dei partecipanti, lancia quella che molti hanno interpretato come una stoccata rivolta a Affari Tuoi, oggi condotto con grande successo da Stefano De Martino:

“Non sono gente qualsiasi, ma super preparata, come quelli dei quiz vecchio stile. Non sono concorrenti che vengono a giocare con la fortuna ma con un bagaglio di nozioni. L'idea della lotteria e dell'azzardo non mi è mai piaciuta.”

Parole che suonano come una frecciatina netta verso chi propone programmi basati più sul caso che sulla conoscenza, in cui la bravura personale è spesso lasciata in secondo piano rispetto alla fortuna. In Sarabanda, al contrario, la musica e la preparazione personale sono ancora le vere protagoniste. I concorrenti si sfidano in giochi come “Playlist”, “Il Pentagramma”, “Asta musicale” e “7x30”, tutti pensati per chi ha orecchio, memoria e capacità di ragionamento.

Non manca nemmeno il riferimento al suo diretto concorrente su Rai 1, Reazione a catena, condotto da Pino Insegno. Su di lui, Enrico mantiene toni più pacati:

“Siamo rivali nella fascia di messa in onda ma non nella vita dove però ci siamo incontrati poche volte.”

Quanto al successo del programma, Papi si dice più che soddisfatto:

“Stiamo creando una base per crescere e diventare un altro importante asset preserale da alternare a quelli già consolidati. Gli straordinari numeri che stiamo facendo dopo solo pochi giorni ci dicono che abbiamo fatto centro.”

Sarabanda propone ogni sera una sfida coinvolgente tra cinque concorrenti non vip, tutti pronti a mettersi alla prova sulle canzoni più celebri del panorama musicale italiano e internazionale. Prodotto da Banijay Italia, lo show promette di restituire ai telespettatori quel gusto per il quiz intelligente e al tempo stesso divertente. Una sfida non solo musicale, ma anche televisiva, in un panorama dominato da format in cui, come suggerisce lo stesso Papi, a vincere è spesso la fortuna.