Ema Stokholma si confessa: "Un trauma che non si supera mai. Uomini? Non voglio più mantenere nessuno"

Ema Stokholma si è raccontata senza peli sulla lingua, parlando anche della sua difficile infanzia e delle sue storie d'amore.

Ema Stokholma si è raccontata in una lunga intervista, durante cui ha toccato diversi temi a lei cari, come ad esempio la sua infanzia difficile, oppure il complicato rapporto con gli uomini di cui si è innamorato ed il bel rapporto d'amicizia che ha con Andrea Delogu. Ecco che cosa ha dichiarato.

Ema Stokholma e la sua difficile infanzia

Ema Stokholma si è lasciata andare a delle intime confessioni nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale F. Durante la chiacchierata con il giornalista, la speaker radiofonica ha voluto parlare anche di ciò che ha dovuto subire quando era soltanto una bambina, ossia violenze di ogni genere. Per lei, infatti, il periodo dell'infanzia non è stato affatto semplice:

Un trauma che non si supera mai. Io resto ancora una persona traumatizzata per le violenze e per gli abusi. I bambini in guerra rimarranno segnati a vita. Come quelli che hanno visto certe scene sui social, o quelli che hanno vissuto il Covid.

Nonostante ciò, la Stokholma ci ha tenuto a sottolineare che può autodefinirsi una persona molto fortunata:

Sono stata fortunata a essere nata in Europa dove, a 15 anni, ho potuto prendere un treno e scappare dalla Francia per venire in Italia. Ho dormito per strada ma c’era il sole, non morivo di fame. Il mondo mi ha accolta.

Ema Stokholma: "Non voglio più nessuno da mantenere"

Argomento "uomini". Al momento la Stokholma è felicemente single: "Sto benissimo da sola. E non voglio più nessuno da mantenere...". Infatti, ha ammesso che in passato ha sempre dovuto occuparsi degli uomini con cui stava:

È sempre andata così: trovo uomini da accudire, da aiutare, e poi ci rimetto io. Mi ritrovo invasa, senza soldi, senza rispetto. E non accadrà più. All’amore non ci credo. L’unico che ogni tanto mi fa pensare che potrebbe essere diverso è Luca Barbarossa. Lo ammiro per la famiglia che ha saputo costruire. Quando parla di sua moglie gli brillano gli occhi.

Al momento, nel suo cuore c'è posto "soltanto" per la sua migliore amica, la conduttrice Andrea Delogu, per la quale è andata a vivere a Bologna:

Viviamo vicine. Quando ci siamo conosciute lei faceva la vocalist e io la dj. Siamo due persone opposte. Lei è cresciuta in una comunità, io nella solitudine. Lei ama stare in mezzo alla gente, io da sola. Lei è piena di entusiasmo, io sono pigra, lenta, dormo tanto. Se dico una cosa devo pensarci mesi, lei in due ore compra i biglietti per Shanghai. Eppure, è stata la prima persona a chiedermi davvero cosa avevo vissuto. Mi ha capita più di chiunque altro...

Ed ha aggiunto:

Andrea non se ne andrà mai.

Chi è Ema Stokholma

Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou a Romans-sur-Isère, in Francia, il 9 dicembre del 1983; quindi è del segno del Sagittario ed ha 41 anni, ma tra qualche mese ne compirà 42. Stiamo parlando di una conduttrice radiofonica, ma anche di una conduttrice televisiva. Tuttavia, una volta giunta in Italia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e nel mondo dello spettacolo come modella. Nel 2013, invece, ha debuttato in TV, conducendo l'aftershow degli MTV Italian Awards, e nello stesso anno ha partecipato al programma assieme ad Aggratis! di Rai 2, dove ha conosciuto Andrea Delogu. Nel 2015 ha cominciato a lavorare come conduttrice radiofonica per Rai Radio 2, dove attualmente lavora accanto a Luca Barbarossa alla conduzione di Radio 2 Social Club. Quest'anno sarà la madrina della Festa del Cinema di Roma.