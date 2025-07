Elodie e Andrea Iannone, il bacio su Instagram spegne il gossip sulla crisi

News VIP

Si è parlato di una profonda crisi tra Elodie e Andrea Iannone nelle ultime settimane. La cantante mette a tacere le voci con questo scatto dolcissimo.

Nelle ultime settimane si è parlato di una profonda crisi tra Elodie e Andrea Iannone, una delle coppie più soldi dello showbitz italiano. Si è mormorato, addirittura, che la cantante sia tornata a frequentare segretamente Marracash, suo storico ex fidanzato. Così, la coppia ha deciso di smentire tutto con questo dolce scatto.

Elodie e Andrea Iannone in crisi?

Tra le coppie più amate dello showbiz italiano c’è quella formata da Elodie e Andrea Iannone. Quando la coppia è uscita allo scoperto in pochi avrebbero scommesso su questa storia d’amore, soprattutto perché i fan della cantante romana l’avrebbero voluta nuovamente al fianco dello storico ex fidanzato Marracash. Invece, a dispetto delle previsioni, Elodie e Iannone sono sempre più innamorati tanto che lei ha parlato recentemente della possibilità di allargare la famiglia con il pilota di SuperBike e, perché no, di convolare a nozze a patto che fosse una grande festa.

Nelle ultime settimane, tuttavia, si è parlato di crisi nerissima tra Elodie e Iannone, che non si sono più mostrati insieme sui social perché stanno vivendo un periodo complicato nella loro storia d’amore, dovuto sembra ai rispettivi impegni lavorativi che continuano a tenerli sempre più distanti e a dividerli. Elodie ha l’agenda piena tra concerti e nuovi progetti, mentre Iannone continua a seguire il calendario per correre in pista e spesso è lontano dall’Italia. Ma sarà davvero così? La crisi è talmente profonda non poter essere sanata?

Elodie e Iannone, ecco la verità sulla crisi

Crisi nerissima tra Elodie e Andrea Iannone? Nelle ultime settimane questa notizia ha fatto tremare i fan della coppia, che ormai sembrava aver raggiunto un equilibrio invidiabile. C’è anche chi h pensato che la cantante si fosse riavvicinata a Marracash, suo storico ex fidanzato del quale Elodie continua a parlare benissimo, con un ritorno di fiamma che sarebbe davvero stato lo scoop dell’estate italiana. Dopo tante chiacchiera da corridoio a rompere il silenzio è l’artista romana che, stanca dei pettegolezzi, ha deciso di pubblicare su Instagram una dolce foto in cui bacia Iannone nel suo letto, un selfie romantico che conferma che tra loro va tutto bene.

Insomma, se la crisi c’è stata dal momento che non possiamo totalmente escludere questa ipotesi, è stata brillantemente superata. Nel frattempo, Elodie ha trascorso una piccola vacanza rilassate a Ibiza con l’amica del cuore Diletta Leotta, che per prima le fece conoscere il campione di moto e che continua ad essere un punto fermo nella vita della cantante.