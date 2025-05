Elisabetta Gregoraci commenta il post dell’ex Giulio Fratini e scoppia il caos dai fan della Fiordalisi, interviene anche lui

News VIP

Un semplice commento da parte della Gregoraci sotto un post Instagram pubblicato da Fratini ha scatenato l'ira dei sostenitori di Antonella Fiordalisi con cui l'imprenditore fiorentino è attualmente fidanzato.

Non si placano le polemiche intorno al triangolo social più chiacchierato degli ultimi giorni. Al centro della bufera ci sono Elisabetta Gregoraci, il suo ex compagno Giulio Fratini e la sua attuale fidanzata Antonella Fiordelisi, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Giulio Fratini, imprenditore fiorentino fidanzato con Antonella Fiordalisi, interviene sui social per placare le critiche contro Elisabetta Gregoraci

Tutto è iniziato con un semplice commento da parte della Gregoraci sotto un post Instagram pubblicato da Fratini. L’imprenditore fiorentino ha annunciato ai suoi follower l’apertura di un nuovo bar all’interno dell’hotel di proprietà del padre Sandro, un progetto a cui, stando alle parole condivise, tiene molto.

Tra i tanti commenti di auguri e congratulazioni, è apparso anche quello di Elisabetta, che ha scritto: "Sandro ❤️"

Un messaggio breve, pacato, affettuoso ma evidentemente inaspettato per molti fan, soprattutto quelli di Antonella Fiordelisi. In pochi minuti, infatti, si è scatenato un vero e proprio attacco alla showgirl calabrese. Diversi utenti hanno accusato Elisabetta di non rispettare la nuova relazione di Fratini, invitandola a "non mettersi in mezzo" e a "farsi da parte", accusandola in modo nemmeno troppo velato di voler attirare l’attenzione del suo ex compagno nonostante sia ormai fidanzato con un'altra donna.

La situazione, sfuggita rapidamente di mano, ha portato Giulio Fratini a rompere il silenzio con un lungo messaggio rivolto ai suoi follower. L’imprenditore ha scelto di intervenire pubblicamente con un tono calmo ma deciso, invitando tutti alla riflessione e soprattutto al rispetto:

"Non mi è solito rispondere su IG pubblicamente. Credo che una delle più sincere forme di rispetto è 'ascoltare' (leggere in questo caso) ciò che un'altra persona ha da dire... leggendo vi rispetto. Con lo stesso rispetto vi chiedo di rispettare il mio passato e presente. Esprimetevi, dite il vostro pensiero... ma senza offendere né Antonella né Elisabetta. Dietro ad ogni schermo c'è spesso una persona che può soffrirne, me compreso. Sono sicuro che con queste mie poche righe non riceverò il risultato sperato... mi basterà aver convinto pochi di voi."

Una risposta che ha immediatamente fatto il giro del web e ha raccolto moltissimi consensi da parte di chi ha apprezzato il suo equilibrio e la volontà di proteggere entrambe le donne coinvolte.

È chiaro che tra Giulio ed Elisabetta sia rimasto un rapporto di stima e affetto, nonostante la fine della loro relazione durata ben due anni. Al Corriere della Sera, l'ex moglie di Flavio Briatore ha parlato proprio della rottura con il giovane imprenditore:

"Con Giulio è finita dopo due anni. Ho deciso io, sono successe certe cose, ma fa parte del gioco. Ora comunque siamo in buoni rapporti. C’è stato dispiacere per un fatto che è accaduto, di cui però non voglio parlare. In amore sono stata comunque fortunata. Sono stata molto amata. Mi sono innamorata anch’io, ho vissuto. L’amore è il motore della vita. Quando svanisce ci resti male, però va così, non dura per sempre, si va avanti"